Na haar talloze successen op het ijs is ex-topschaatsster Anni Friesinger (49) nog steeds een veelbesproken vrouw. In thuisland Duitsland geniet ze immer populariteit, waarbij er ook aandacht is voor haar huwelijk met een Nederlandse voormalig schaatskampioen: Ids Postma.

Friesinger zal tijdens de aankomende Olympische Winterspelen te Milaan commentaar geven bij het langebaanschaatsen voor de Duitse tak van Eurosport. Er komen dus drukke tijden aan voor de meervoudig wereld- en olympisch kampioene. Ze zal daardoor wat minder tijd door kunnen brengen met Postma, die in Friesland zijn boerderij bestiert. Friesinger verblijft meestentijds in Salzburg.

Onverslaanbaar team

Friesinger en Postma hebben een relatievorm gevonden die voor hen werkt. Ze zoeken elkaar regelmatig op en maken ook veel samen mee, maar zijn dus niet 24/7 fysiek bij elkaar. Het Duitse Desired.de maakte een profiel over Friesinger en Postma. Het stuk valt in de smaak bij de ex-schaatstopper, die ook in Nederland geliefd was en een tijdje voor de NOS optrad als analist.

Op Instagram omschrijft Friesinger het artikel zo: "Een prachtig bericht op @desired.de over hoe we ons dagelijks leven leiden. Sport verbindt mensen, zelfs over grote afstanden! We hebben elkaar gevonden en vormen een onverslaanbaar team, dat dezelfde visie deelt, elkaar aanvult en steunt."

Mooi stel

Uit de reacties op de post van het Duitse schaatsicoon spreekt instemming. "Mooi stel. Veel geluk met z'n vieren", schrijft iemand. Ze hebben twee dochters: Elisabeth en Josephine, die opgroeien in Salzburg. Een ander schrijft: "Zo bijzonder en zo mooi met prachtige stoere dochters."

Het stuk op Desired.de staat in de categorie 'Liebes-check', oftewel een 'controle' of een beroemdheid een relatie heeft. Over haar romance met Postma meldt de site: "Friesinger heeft al jarenlang een man aan haar zijde. Ze heeft sinds de jaren 90 een relatie met Ids Postma. De relatie had een paar onderbrekingen, tot hun huwelijk in 2009. Ze deelt regelmatig foto's van hun twee alsook foto's van hun bruiloft op Instagram."

Ids Postma

Postma wordt zo geschetst: "Hij zette in 2004 een punt achter zijn schaatsloopbaan en volgde in de agrarische voetstappen van zijn familie. Hij heeft een studie afgerond op het gebied van agricultuur en nam de boerderij van zijn ouders over toen hij 30 jaar was."

