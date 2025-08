De terugkeer van presentatrice Hélène Hendriks bij De Oranjezomer deed maandagavond veel stof opwaaien. De ex-hockeyster en gezicht van Ziggo Sport stond voor het eerst in maanden weer bij haar eigen talkshow en dat moet Nederland geweten hebben. Het programma boekte meteen een record en in recensies en columns wordt er veel over gesproken. Er is ook medelijden met de teruggekeerde Hendriks.

Volgens Telegraaf-recensent Mark Koster zat Hendriks bij haar eerste uitzending 'op een verkeerd verjaardagsfeest'. Dat kwam met name door de gasten. Met advocaat Job Knoester, ex-legerofficier Pieter Cobelens, ex-voetbalcommentator Jack van Gelder en zanger René Froger had De Oranjezomer een tafel vol markante figuren uitgenodigd. "Ik had medelijden met Hélène Hendriks", schrijft Koster in zijn column voor de krant.

'Jaloerse zuurpruim'

"Twee bejaarde mannen maakten zouteloze seksgrappen en een bijna bejaarde volkszanger zonder stem bleek een jaloerse zuurpruim. Hendriks stond in een kringgesprek met drie spuugvervelende ooms. Oom Jack, die al een tijd niet meer was uitgenodigd op feestjes, bleek een nog grotere karikatuur te zijn geworden dan hij al was. Hij begon over de omvang van zijn geslacht en kletste weer feitenvrij voor zich uit."

Knoester genadig behandeld

Strafrechtadvocaat Knoester komt er in de column nog genadig vanaf. Hij was volgens Koster de stille kracht van de uitzending maandagavond. Hij had de week daarvoor in een TBS-kliniek doorgebracht en verlangde volgens de Telegraaf-columnist terug naar die tijd. "Maar toen moest René Froger nog leeglopen. De zanger uitte zijn ongenoegen over jonge collega’s met slechts één hit die 10.000 euro vragen voor een optreden. Knoester vroeg zich terecht af wat het probleem was en viel stil toen Hendriks hem vroeg welke nummers van Froger híj kende."

'Fijn dat het uitgepraat is'

Zijn column had ook de oren van Van Gelder zelf bereikt. De ex-voetbalcommentator beweerde in de aflevering van maandag dat er in het verkiezingsprogramma van de VVD 'pas op pagina 62' over asiel werd gerept. Koster haalde dat in zijn recensie aan en wist dat het al op pagina 2 was. Van Gelder reageerde dinsdag in de nieuwe uitzending op dat misverstand. "Op pagina 62 was het pas voor het eerst uitgebreid, terwijl Koster óók gelijk had met zijn feit dat het woord asiel op pagina 2 ook al stond. Fijn dat het uitgepraat is."

Al met al voelde de rentree van Hendriks, met Van Gelder als vaste gast naast zich, volgens Koster als de afscheidswedstrijd van legendarische voetballer/trainer Johan Cruijff, die in 8-0 eindigde lang geleden. "Een treurig schouwspel, terwijl die feestelijk had moeten zijn."