Fans moesten er lange tijd op wachten, maar Hélène Hendriks keerde maandagavond eindelijk terug op televisie. De presentatrice van De Oranjezomer was lange tijd vanwege fysieke problemen afwezig. Haar comeback maakte veel los en, zo blijkt nu, was een groot succes.

De comeback van Hendriks was voor veel mensen onderwerp van gesprek. En niet ten onrechte, want er bleken ook veel mensen naar te kijken. Er schoven volgens TV-expert Tina Nijkamp 866.000 mensen voor de televisie om te terugkeer van Hendriks mee te maken. Ter vergelijking: de vervangers van de presentatrcie scoorden beduidend minder. Johnny de Mol trok slechts 812.000 kijkers, Thomas van Groningen net iets meer: 814.000.

Vervelende operatie

Hendriks was lange tijd afwezig vanwege een vervelende operatie. Vanwege zenuwpijn moest ze onder het mes en hoopte korte tijd later weer op te draven in het programma. Haar hersteltijd duurde echter langer dan verwacht, waardoor De Mol en Van Groningen haar vervingen. Op maandag 4 augustus nam Hendriks weer plaats op de plek van presentatrice tijdens het programma. Dat deed ze echter niet zittend, want dat kon ze nog niet.

Staand een succes

Al staand presenteert ze voorlopig het programma. Bij haar comeback bedankte ze de trouwe kijkers voor de massale steun die ze de voorbije periode kreeg. "Ik heb kaartjes, bloemen en van alles gehad. Het was allemaal veel te veel. Maar ik heb er wel echt van genoten."

Overigens duurt de periode van Hendriks bij De Oranjezomer dit jaar niet lang. Ze zit er twee weken. Daarna is het weer de beurt aan de mannen van Vandaag Inside. Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp nemen plaats vanaf 18 augustus. Ze moeten op woensdag wel op zoek naar een vervanger van Albert Verlinde, die het programma moet verlaten vanwege andere klussen.

Tot die tijd is Hendriks dus staand te zien in het populaire televisieprogramma. De gasten, waaronder haar sidekick Jack van Gelder, zitten uiteraard wel gewoon. "We hebben overwogen om jullie allemaal te laten stan, maar dat zag er heel raar uit."