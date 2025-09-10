Waar de meeste van zijn voormalige collega's druk bezig zijn met de Olympische Winterspelen van volgend jaar, richt ex-topschaatser Thomas Krol zich momenteel op iets heel anders. Hij is bezig met een opleiding tot piloot en heeft op dat vlak een eerste belangrijke stap gezet.

Krol besloot om in 2024 te stoppen met schaatsen om zich te gaan richten op zijn opleiding tot verkeersvlieger (piloot). De oud-topschaatser, op dit moment nog altijd de regerend olympisch kampioen op de 1000 meter, is daar inmiddels ruim een jaar mee bezig en had dinsdag iets te vieren op dat vlak.

De piloot in opleiding deelde op zijn Instagram een reeks foto's van een bijzondere bijeenkomst. "Ik heb mijn eerste vleugel als een piloot verdiend", schrijft Krol bij het bericht. De voormalig schaatser doet zijn opleiding bij de Flight Academy van luchtvaartmaatschappij KLM.

Krol heeft overigens nog wel een flinke weg te gaan voordat hij klaar is met leren, want in de pilotenwereld zijn er meerdere rangen. Aan de strepen op het uniform is te zien op welk niveau een piloot zit. In totaal zijn er vier strepen te verdienen. Een piloot met alle strepen is de kapitein op een vlucht. Hij of zij heeft dan de volledige verantwoordelijkheid voor wat er gebeurt.

Indrukwekkende carrière

Krol zette anderhalf jaar geleden een punt achter zijn loopbaan. Hij worstelde de laatste twee seizoenen van zijn carrière met zijn vorm, maar hoorde in de jaren daarvoor tot de absolute wereldtop. De Olympische Spelen van 2022 waren het hoogtepunt. Hij pakte goud op de 1000 meter en zilver op de 1500 meter achter landgenoot Kjeld Nuis. Dat jaar was voor hem helemaal bijzonder, want hij werd ook wereldkampioen sprint.

De 33-jarige Krol pakte ook drie gouden medailles op de WK afstanden. In 2019 en 2021 was hij de beste op de 1500 meter en in het tussenliggende jaar won hij goud met Nederland op de teamsprint. Ook op de EK's was hij sterk. Krol pak twee keer goud op de EK afstanden en won ook één keer het EK sprint.