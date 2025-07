Thomas Krol geniet momenteel volop van zijn nieuwe leven buiten de schaatsbaan. De voormalig olympisch kampioen maakt samen met zijn vriendin Ramona Westerhuis een roadtrip langs de westkust van de Verenigde Staten. Onderweg maakten ze een bijzondere wandeling door het ruige Amerikaanse landschap, een avontuur dat bij het stel een blijvende indruk achterliet.

Krol nam begin 2024 op indrukwekkende wijze afscheid van de schaatswereld. Tijdens een emotionele ceremonie in een uitverkocht Thialf werd de olympisch kampioen op de 1000 meter gehuldigd en kreeg hij de Gouden Speld van de KNSB, een onderscheiding voor schaatsers die hun carrière beëindigen. Krol, die in zijn laatste seizoenen worstelde met zijn vorm, maakte bekend te stoppen om zich volledig te richten op zijn nieuwe passie: piloot worden.

Avontuurlijke hike door smalle canyon

Na zijn afscheid en succesvolle overstap naar het leven als piloot, geniet Krol samen met zijn vriendin Westerhuis van een roadtrip langs de westkust van de Verenigde Staten. Tijdens hun reis besloten Krol en Westerhuis een uitdagende hike te maken door Peak-a-Boo Canyon, een smalle en grillige kloof vlakbij de Grand Canyon. Krol gaf zijn volgers een exclusief kijkje in het avontuur. "Ik weet wel een leuk paadje", schreef hij bij de start van de wandeling op zijn story.

In de volgende video is Krol te zien terwijl hij zich zijwaarts door een smalle doorgang manoeuvreert. Met de tekst "Het pad:", doelt hij op de extreem krappe route waar hij klimmend doorheen komt. "Het was in ieder geval niet saai. Bizarre hike!", grapte Krol vol bewondering over de uitdagende wandeling.

i Thomas Krol is samen met vriendin Ramona Westerhuis bezig met een bijzonder hike. ©Instagram

'Burger Belly Check'

Westerhuis plaatste later zelf een video waarin Krol zichtbaar worstelt met de smalle doorgang. "En of het smal was", schreef ze met een knipoog erbij. "Burger Belly Check", dolde ze, verwijzend naar de krappe ruimte en de vraag of ze na alle Amerikaanse hamburgers nog wel door de doorgang passen.

De hike door Peak-a-Boo Canyon lijkt daarmee een onvergetelijk avontuur voor het stel, die zo een bijzondere kant van de Amerikaanse natuur ontdekken tijdens hun uitgebreide roadtrip. Naast deze indrukwekkende canyon staan onder andere Yosemite, Lake Tahoe, Arches National Park en Monument Valley nog op hun programma.