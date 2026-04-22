Ook in Oostenrijk breekt de lente door. En dat kan het Duitse schaatsicoon Anni Friesinger goed gebruiken. Zij en haar Nederlandse man Ids Postma zijn een nieuw huis aan het bouwen in Salzburg. Dat schiet alleen nog niet echt op. Gelukkig voor de meervoudig olympisch kampioene helpt het lekkere weer.

Friesinger en Postma trouwden in 2009. De twee leven echter gescheiden. De voormalig topschaatsster verblijft met haar twee kinderen Josephine en Elisabeth in Oostenrijk, terwijl haar man in Nederland woont. "Ondanks de grote afstand die ons vaak scheidt, delen we een diepe band: hij is niet alleen mijn partner, maar ook mijn zielsverwant", zei Friesinger-Postma in een eerder interview met Bunte.

Daarin liet ze ook doorschemeren dat er een huis gebouwd wordt. "In de toekomst wil Ids ook vaker bij ons zijn", vertelde de Duitse.

Bouw gaat langzamer dan gehoopt

Wanneer dat precies is, is gissen. Friesinger deelt regelmatig updates op haar Instagram over haar leven. Deze week staat de lente centraal. "De lente komt de stad in, de bomen beginnen te bloeien" trapt ze af. "En we zouden ook heel graag al een paar stappen verder zijn met onze bouw... Maar we oefenen ons in geduld en ik ontspan door lekker te koken en te knuffelen met onze pluizenbollen", schrijft ze doelend op haar vele katten.

Anni Friesinger en Ids Postma onlangs even samen

Ondanks de grote afstand die Friesinger en haar man scheidt, waren ze onlangs even samen. Kort na Pasen maakte Postma de reis naar Oostenrijk. "Samen met Ids is alles leuker", bekende Friesinger, die samen met haar man naar de ijshockeywedstrijden van haar dochters keek. Elisabeth speelde met de onder 13 op het WK en Josephine was ingedeeld bij onder 15.

Ze sloot haar bericht destijds poëtisch af: "We vinden het geweldig om onze kinderen te steunen. Dat hebben onze ouders ook gedaan. We leven hun droom en proberen een goede omgeving te creëren zodat ze zich kunnen blijven ontwikkelen. We hebben veel plezier."