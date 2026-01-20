Het leven ná het schaatsen is voor Irene Schouten allesbehalve makkelijk. Waar ze op het ijs de ene na de andere gouden medaille pakte, worstelt ze privé met de zorgen om zoontje Dirk. De net 1 jaar oude dreumes heeft een genetische mutatie en dat zorgt voor de nodige uitdagingen voor Schouten en haar man Dirkjan.

Zondagavond schoof Schouten aan bij RTL Tonight om het uitgebreid te hebben over de uitdagende thuissituatie van het driekoppige gezin. Kleine Dirk kan zich door de mutatie niet zo snel en normaal ontwikkelen als andere kinderen. "Er is geen behandeling mogelijk helaas, maar ik hoop wel dat het ooit zal komen", zegt Schouten in de talkshow. "Ze hebben geen idee hoe Dirk zich gaat ontwikkelen, dat is één groot vraagteken. De gevallen die er zijn, zijn heel wisselend. Ik ben zelf best wel positief, met de goede zorg in Nederland."

'Echt domme pech'

Hoe bijzonder en heftig de aandoening van hun zoontje is, blijkt wel uit de cijfers die Schouten deelt. "Er zijn maar elf gevallen op de hele wereld bekend. Het is niet erfelijk, maar gewoon echt domme pech." Het vermoeden dat er iets mis was, ontstond al vlak na de geboorte. "Hij had trillende oogjes, dus dan ga je natuurlijk op internet kijken. Ze zeiden dat het waarschijnlijk wel goed zou komen, maar het zat me niet lekker. Toen zijn we naar de huisarts gegaan en na anderhalve maand waren we al in de medische molen beland. Van de ene test naar de andere."

'Met elk stapje zijn we onwijs blij'

Voordat de diagnose werd gegeven van de genetische mutatie, waren de Schoutens maanden verder. "Nu gaat het eigenlijk best wel goed", deelt de voormalig topschaatsster over haar in december 1 jaar oud geworden Dirk. "Hij maakt mooie stapjes. Wel wat trager dan normaal, maar met elk stapje zijn we onwijs blij. Deze week is hij begonnen met kletsen en babbelen en daar genieten we ontzettend van." Zo ging Schouten van schaatsen op topniveau naar zorgen op topniveau in een paar jaar tijd.

'Liefde en zorg staan op één'

"Ons kindje is het belangrijkste natuurlijk. Heel leuk allemaal, die gouden plakken, maar de liefde en zorg voor je kind staan op één. Ik ben in de tussentijd ook nog een onderneming gestart. Hoe dan, vragen mensen aan mij. Na mijn zwangerschap wilde ik weer sterker en fit worden. Dat werkte zo goed voor mijn lichaam, dat ik me ben gaan verdiepen. Ondernemen zit in mij en nu hebben we binnen een half jaar vijf vestigingen uit de grond gestampt van RFRM Pilates."

Met de NOS naar Milaan

De koningin van de vorige Winterspelen geeft aan dat het ondernemen haar energie geeft. "En ik heb thuis een hele goede basis, met een man die me steunt. En een kring om me heen die er altijd voor mij en ons is." Ze ervaart zoveel vrijheid en rust, dat ze met de NOS naar Milaan reist om daar het schaatsen op olympisch niveau te analyseren. "Dat is toch wel spannend, over schaatsen praten. Ik heb het natuurlijk gevolgd, maar of ik het mis? Eigenlijk niet heel erg. Het enige wat ik mis is de allerbeste in iets zijn. Dat gevoel dat niemand beter is dan ik hierin."