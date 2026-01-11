Irene Schouten won ongeveer alles wat er maar te winnen viel als schaatsster, maar dit weekend was ze een keertje actief in een andere sport. Dat viel echter niet mee voor de drievoudig olympisch kampioene.

Schouten maakte zaterdag namelijk haar opwachting bij de strandrace Egmond-Pier-Egmond. Ze ruilde haar schaatsen dus in voor de fiets, maar dat is ze ongetwijfeld wel gewend. Schaatsers trainen tenslotte ook veel op de fiets.

Toch viel het Schouten zaterdag enorm zwaar en dat is niet gek, want de race is door de ondergrond enorm moeilijk. De wedstrijd is ongeveer 38 kilometer lang en er zit ook een klim in van 500 meter met een maximaal stijgingspercentage van acht procent.

'Dat zat er niet meer in'

Hoewel Schouten in haar leven dus veel op de fiets heeft gezeten, kwam ze zichzelf zaterdag wel tegen. De wedstrijd deelde op Instagram beelden van hoe Schouten over de streep kwam en ze had zelf nog wel iets aan te merken op hoe dat gebeurde. "Vroeger had ik nog een eindsprint...Zat er niet meer in", schrijft de ex-topschaatsster bij de video met een lachende emoji erachter.

Schouten deed het overigens erg goed. Ze deed mee aan de business wedstrijd en eindigde daar als 173e. 171 van de mensen voor haar waren echter mannen en dus was ze de hele verdienstelijke nummer 2 bij de vrouwen. Schouten finishte in 1 uur, 16 minuten en 24 seconden. Ze was daarmee zo'n anderhalve minuut langzamer dan de snelste vrouw.

Schouten druk bezig met sport

Schouten liet bij de strandrace zien dat het met haar vorm nog altijd goed zit. De topschaatsster zette twee jaar geleden na de WK afstanden plotseling een punt achter haar loopbaan, maar keerde vorig jaar na haar bevalling van zoontje Dirk toch weer terug bij een marathon. Schouten hoopte definitief terug te keren op die discipline met een nieuwe ploeg, maar zette dat project stop door de gezondheid van haar zoon. Inmiddels is Schouten echter alsnog heel erg druk met sporten. Zo opende ze de afgelopen tijd enkele reformer pilates-studio's.