Irene Schouten dook maandagavond op in zeer rijk gezelschap. De Nederlandse ex-topschaatsster was een genodigde bij het gala van de Quote 500. Bij het jaarlijkse evenement worden de 500 rijkste Nederlanders en hun vermogens gepresenteerd. Hoewel Schouten rijk is op hele andere vlakken, kun je haar niet tot de multimiljonairs rekenen. Al straalt ze wel tussen alle rijkelui.

Schouten is rijk in gewonnen medailles en rijk in haar gezinsleven met man Dirkjan en zoontje Dirk. Maar rijk in euro's is ze niet. In ieder geval niet zoals de mannen en vrouwen die in de top 500 van Nederland staan. Het schaatsen leverde een mooi zakcentje op, maar staat niet bekend als een melkkoe voor de sporters op het ijs. Sowieso is het praktisch onmogelijk om als (voormalig) topsporter in de Quote 500 te komen. Sterker nog, Max Verstappen is de enige sporter in de lijst.

TV-persoonlijkheid

Het verschil weerhield Schouten er niet van om een bezoekje te brengen aan het gala en daar te dansen, socializen en te praten over sport en ondernemen. De 33-jarige stopte nog geen jaar geleden met topsport en is inmiddels haar eigen bedrijf gestart. Ondertussen werd ze ook nog voor het eerst moeder en is haar zoontje Dirk hulpbehoevend. Op het Quote 500-gala liep ze onder meer tv-persoonlijkheid Bart tegen het lijf. Hij baarde afgelopen zomer opzien met zijn deelname aan het immens populaire programma B&B Vol Liefde. Schouten en Bart vinden het heerlijk om te praten over sport en de show.

i Irene Schouten met Bart. ©Instagram Irene Schouten

De rijksten steeds rijker

Het vermogen van de vijfhonderd rijkste Nederlanders is afgelopen jaar hard gegroeid. Gezamenlijk werden zij bijna 8 procent rijker, duidelijk meer dan de kleine 5 procent van een jaar eerder. Dit meldt zakenblad Quote op basis van de jaarlijkse Quote 500-lijst. Heineken-erfgename Charlene de Carvalho-Heineken is met een vermogen van ruim 12 miljard euro (plus 2 procent) nog de onbedreigde nummer 1, maar de nieuwe nummer 2 Remon Vos komt wel dichterbij. De vastgoedondernemer liet zijn vermogen met ruim 18 procent groeien tot iets meer dan 7 miljard euro. Luxaflex-oprichter Ralph Sonnenberg daalde een plekje door een stagnatie van zijn vermogen op 7 miljard.