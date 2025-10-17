Irene Schouten weet van geen ophouden. De schaatskampioene begon na haar carrière een eigen onderneming en inmiddels schieten de vestigingen als paddenstoelen uit de grond. Schouten kondigde verheugd een nieuwe aan.

De voorbije twee jaar waren hectisch voor Schouten, op meerdere vlakken. Begin 2024 won ze drie wereldtitels bij de WK afstanden, waarna ze niet veel later vrij plotseling het einde van haar carrière aankondigde. Dat alles om mee tijd te besteden met haar zieke moeder, die in ... een hersenbloeding kreeg. Ook sprak Schouten de wens uit om een eigen gezin te stichten.

Ze raakte vrij snel zwanger, maar had last van zware zwangerschapsmisselijkheid. Begin december 2024 werd zoon Dirk geboren. Niet veel later stond Schouten weer op het ijs, tijdens een marathon. Dat was tegen het zere been van haar toenmalige coach Jillert Anema. Na een korte rel kwam de samenwerking met Albert Heijn Zaanlander ten einde.

Eigen onderneming

Schouten had vervolgens plannen om een eigen marathonploeg op te richten, maar werd geconfronteerd met heftig nieuws. Zoontje Dirk heeft ontwikkelingsproblemen door een genetische mutatie en een ernstige vorm van epilepsie. De ex-topschaatsster besloot al haar aandacht te schenken aan Dirk en nam afstand van haar eigen ploeg.

Wel startte Schouten met buurvrouw en vriendin Susan Bakker RFRMR op, een bedrijf dat lessen reformer-pilates geeft. Inmiddels heeft het duo al drie vestigingen geopend en een vierde is onderweg in Hoorn. Liefhebbers hoeven daar niet lang meer te wachten. "Voor de feestdagen gaan we open, dus we gaan hard aan de gang", vertelt Schouten in een opgenomen video.

"We hebben er heel veel zin in", aldus Schouten, van wie we geen kluswonderen hoeven te verwachten. "We hebben gelukkig twee hele handigen mannen die ons heel goed gaan helpen."

Dromen van Goud met Irene Schouten

In Sportnieuws.nl Dromen van Goud gaat drievoudig olympisch kampioene Marianne Timmer in gesprek met grote namen uit de schaatswereld. In deze aflevering is Irene Schouten te gast. Zij was op de vorige Spelen de succesvolste Nederlandse schaatsster met liefst drie gouden medailles. In gesprek met Timmer vertelt de gestopte Schouten over haar leven na de sport, het moederschap van haar zoontje Dirk, haar band met Jillert Anema, haar uitdagingen aan het eind van haar topsportcarrière en haar nieuwe avontuur als onderneemster.