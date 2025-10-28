Sportief krijgt Max Verstappen dit seizoen meer tegenstand dan hem lief is, maar financieel blijft hij mijlenver voorop. De viervoudig wereldkampioen prijkt opnieuw in de Quote 500, de lijst met de rijkste Nederlanders van het jaar. Daarmee is hij veruit de rijkste sporter van ons land én de enige atleet die zich tussen de miljardairs en miljonairs van Nederland weet te scharen.

Sinds zijn entree op de lijst in 2022 stijgt Verstappen ieder jaar weer. Dit jaar bezet de Limburger de 264e plek, met een geschat vermogen van 260 miljoen euro. Bovendien is hij met zijn 28 jaar nog altijd het jongste lid van de Quote 500. Een prestatie op zich, zeker in een lijst die verder wordt gedomineerd door vastgoedbazen, techmiljardairs en mediamagnaten.

Zo verdient Verstappen zijn miljoenen

Zijn fortuin komt grotendeels van zijn megacontract bij Red Bull Racing, waar hij een basissalaris van ongeveer 65 miljoen euro per jaar opstrijkt. Tel daar de forse bonussen voor overwinningen, WK-titels en talloze sponsordeals bij op, en het is geen verrassing dat de teller hard oploopt.

Merken als Heineken, EA Sports, Tag Heuer en Jumbo betalen graag mee aan het succes van de Limburger. En omdat Verstappen in Monaco woont, waar hij geen inkomstenbelasting betaalt, houdt hij netto nog meer over. Zelfs in de financiële wereld geeft hij de concurrentie het nakijken.

Geen andere Nederlandse sporter komt in de buurt

Op sportgebied is Verstappen een zeldzame verschijning in de Quote 500. Geen enkele andere Nederlandse topsporter haalt de vermogensgrens van 140 miljoen euro die nodig is om in de lijst te komen. Zelfs grootverdieners als Virgil van Dijk, Frenkie de Jong en Memphis Depay blijven daar ver onder. Dat onderstreept hoe uitzonderlijk het financiële succes van Verstappen is. Zijn inkomsten liggen op een niveau dat vergelijkbaar is met de absolute wereldtop van sporters als Lewis Hamilton en Novak Djokovic.

John de Mol

De top van de Quote 500 blijft stevig in handen van de mediabazen. John de Mol, de man achter Talpa en onder meer The Voice, voert de ranking opnieuw aan met een geschat vermogen van 2 miljard euro. Zijn oud-partner Joop van den Ende, bekend van musicals en televisieproducties, volgt met 1,6 miljard. Ook producent Reinout Oerlemans (240 miljoen) en DJ Tiësto (215 miljoen) doen goede zaken, maar Verstappen is hen inmiddels voorbijgestreefd.

Verstappen vecht zich terug in titelstrijd

In Mexico liet Verstappen opnieuw zijn klasse zien. Vanaf plek vijf vocht hij zich, na een moeizame start, knap terug naar het podium. Met zijn derde plaats verkleinde hij de achterstand op het McLaren-duo Lando Norris en Oscar Piastri, die zijn koppositie verloor aan zijn teamgenoot. Met nog drie races te gaan is de titelstrijd weer helemaal open, al moet Verstappen wel 36 punten zien goed te maken.

Buiten het circuit breidt Verstappen zijn imperium rustig verder uit. Via zijn managementbedrijf investeert hij in autosportprojecten, merchandise-lijnen en simracing-initiatieven onder de vlag van Team Verstappen. Daarmee lijkt hij, net als concurrenten Lewis Hamilton en Fernando Alonso, alvast te bouwen aan zijn leven ná de Formule 1. Financieel gezien rijdt Max Verstappen nog altijd in zijn eigen klasse. Geen enkele Nederlandse sporter komt in de buurt en voorlopig lijkt dat ook niet te veranderen.