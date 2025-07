Irene Schouten is inmiddels gestopt als topschaatsster, maar de drievoudig olympisch kampioene zit zeker niet stil. Ze is ondanks de komst van haar zoontje Dirk nog met allerlei projecten bezig. Toch moet er, terwijl er in Nederland groot nieuws is, ook ontspannen worden. Dat doet de 33-jarige dan ook in het buitenland.

Samen met vriendinnen is ze afgereisd naar het zonnige en warme Mallorca. Op het Spaanse eiland genoot de groep van een verfrissend drankje en enkele goedgevulde borden met eten, zo valt te lezen op het Instagramkanaal van Schouten. Ook gaf ze donderdag haar vriendinnen les tijdens bij de nodige flexibele ontspanningsoefeningen en besloot ze het weer te trotseren door een rondje te gaan hardlopen.

Nieuws vanuit Nederland

En dat alles terwijl haar projecten in Nederland gewoon doorgaan. Recent richtte samen met een onderneemster RFRMR op. Onder die naam heeft Schouten een nieuwe formule ontwikkeld voor Reformer Pilates, een vorm van pilates waar Schouten na haar zwangerschap veel gebruik van maakte. Woensdag werden de sleutels overhandigd van een van de waar de lessen gegeven gaan worden.

Irene Schouten deelde op Mallorca groot nieuws vanuit Nederland

Liefhebbers kunnen zich binnenkort haasten naar Enkhuizen. De sleutels zijn binnen en in september kunnen mensen lessen volgen. Dat kan later die maand ook in Volendam, waar de andere locatie gevestigd is.

Geen schaatsavontuur vanwege gezondheid zoontje

De vrouw die op de Spelen van 2022 drie keer goud won kondigde het nieuwe project enkele weken geleden aan. Daarvoor was het eigenlijk heit idee om een nieuwe marathonploeg op te richten. Daar was Schouten ook bijzonder druk mee bezig, maar uiteindelijk trok ze noodgedwongen de stekker uit het project. Vanwege de gezondheid van haar zoontje Dirk kon ze er niet volledig voor gaan. Het betekende ook het einde van de schaatscarrière van Schouten, die eind 2024 beviel van Dirk.

Kort na die bevalling keerde ze plots terug tijdens een marathonwedstrijd. Dat resulteerde uiteindelijk in een breuk met Team AH Zaanlander van onder meer schaatscoach Jillert Anema. Schaatsen in wedstrijdverband lijkt dus niet meer te gaan gebeuren, maar door haar nieuwe pilatesproject blijft Schouten druk bezig. Ook is ze tegenwoordig te boeken als spreekster op evenementen. Daar maakte ze recent veel indruk met haar verhaal.