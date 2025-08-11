Hans Kraay jr. schoof in het verleden met grote regelmaat aan in voetbaltalkshow VI, maar sinds dat programma ook over andere zaken gaat, was hij nog maar zelden te gast. De ESPN-verslaggever schoof maandag na de eerste speelronde van de Eredivisie wel aan in De Oranjezomer. Daar belandde hij meermaals in een verhitte discussie met Jack van Gelder.

Kraay jr. zal niet verbaasd zijn geweest dat hij in het programma over meer zaken dan voetbal moest praten. Presentatrice Hélène Hendriks begon al snel in de uitzending over de rel tussen VVD-leider Dilan Yesilgöz en zanger Douwe Bob. De lijsttrekker van de VVD bood na een wekenlange soap uiteindelijk haar excuses aan voor een tweet waarin ze hem beschuldigde van Jodenhaat. De zanger besloot bij een Joods voetbaltoernooi niet op te treden vanwege 'zionistische posters'.

'Jij lult ook onzin'

"Wij hebben het nu anderhalve maand over deze rel met Douwe Bob, wat heeft hij in hemelsnaam verkeerd gedaan? Hij heeft geen hekel aan Joden, hij heeft al die kinderen gezegd van...", begint Kraay. Dan grijpt Van Gelder in: "Jij lult ook onzin! Jij hebt het steeds over kinderen, het is helemaal geen kindertoernooi. Iedereen lult elkaar maar na. Het is gewoon een normaal toernooi van volwassenen waar ook wat kinderen zijn."

"Dit had je beter eerder kunnen zeggen, Jack. Dan hadden we dat hele gezever zes of zeven wekenlang niet gehad. Je begint nu naar mij te blazen... ", reageert Kraay jr. "Ja, omdat je over een kindertoernooi onzin verkondigt", verduidelijkt Van Gelder.

'Heb je je medicijnen niet genomen?'

Het was niet de enige keer dat de twee het tijdens de uitzending met elkaar aan de stok kregen. Van Gelder en gast Victor Vlam spraken zich over allerlei onderwerpen keihard uit en daar had de voetbalverslaggever duidelijk moeite mee. Zo ook toen het vertrek van presentatrice Malou Petter bij de talkshow Nieuws van de Dag ter sprake kwam.

Van Gelder en Vlam verbaasden zich niet over haar vertrek, want zij vonden haar niet passen bij het programma en hakten vervolgens nog even flink in op de presentatrice, die in het verleden nieuwslezeres bij de NOS was. Kraay gaf daarop zijn duidelijke mening over de andere gasten in De Oranjezomer: "Ik vond haar een uitstekende nieuwslezeres. Jullie zijn allemaal terpetijnzeikers."

Even later liep Van Gelder ook nog leeg over de uitzending van NOS Studio Sport waarin de samenvattingen van de Eredivisie werden getoond. "Ik vond het verschrikkelijk, wat een gelul", reageert hij op de opzet waarin oud-voetballer Theo Janssen de wedstrijden analyseerde. Kraay kon het niet laten om daarop direct weer een opmerking te plaatsen: "Heb jij je medicijnen niet genomen, Jack?"