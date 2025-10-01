Oud-topschaatsster Irene Schouten weet van aanpakken. De 33-jarige drievoudig olympisch kampioene staat voor de zoveelste nieuwe uitdaging in korte tijd.

Schouten is nu een tijdje onderneemster, samen met goede vriendin Susan Bakker. Zij hebben samen RFRMR opgericht, dat zich richt op reformer pilates. Dat is goed voor kracht, balans, flexibiliteit en blessurepreventie. Schouten kwam er mee in aanraking tijdens haar zwangerschap en is er helemaal aan verknocht geraakt.

Inmiddels hebben Schouten en Bakker al drie vestigingen uit de grond gestampt en een vierde studio is in de maak. Dat heuglijke nieuws deelt de voormalig topschaatsster op Instagram. Op de video is te zien dat ze in Hoorn zijn. Daar toont Schouten het pand wat ze op de kop hebben getikt. 'Hoorn, we komen voor je!', staat bij de post geschreven.

Bewogen periode

Het mooie nieuws van Schouten komt na een bewogen periode. Onlangs maakte ze bekend dat haar zoontje Dirk een zeldzame genetische mutatie heeft. Daardoor zijn het onzekere tijden voor het gezin van de oud-topschaatsster. "Er zijn maar elf bekende gevallen van in de wereld", zei Schouten onlangs in het AD. "En Dirk heeft er ook epilepsie bij. Dus we weten gewoon echt niet wat de prognose is."

De ontdekking zorgde ervoor dat Schouten de plannen voor een eigen schaatsploeg stop zette. Haar focus ligt op Dirk, al is ze wel realistisch. "We weten ook: hij gaat nooit zo functioneren als wij. Alleen, ik hoop dat hij daarin wel nog kan genieten. En daar doen we alles aan. Maar we weten gewoon niet wat de toekomst biedt."

Dromen van Goud

Onlangs was Irene Schouten te gast in Sportnieuws.nl Dromen van Goud, van drievoudig olympisch kampioene Marianne Timmer. In gesprek met de voormalig topschaatsster vertelt de gestopte Schouten over haar leven na de sport, het moederschap van haar zoontje Dirk, haar band met Jillert Anema, haar uitdagingen aan het eind van haar topsportcarrière en haar nieuwe avontuur als onderneemster.