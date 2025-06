Het weer wordt mooier en mooier en dus is het ideaal om er met de fiets op uit te gaan. Dat weet ook ex-topschaatsster Irene Schouten, die een gloednieuwe fiets aanschafte. En wat voor eentje.

Op de zonovergoten vrijdag trakteerde ze zichzelf op een splinternieuwe bakfiets van Urban Arrows. Ideaal om zoon Dirk in te vervoeren. Dat deed Schouten dan ook, al was de kleine redelijk goed weggestopt, zo viel te zien op haar Instagram Story. 'Een fiets met heel wat moois', zette Schouten bij een video van de nieuwste aankoop.

Ze plaatste er een geel hartje een paars hartje en een gezicht omringt met drie hartjes bij. Op de beelden was te zien dat Schouten ook heel wat mooie boeketten met wilde bloemen bij haar had. Een foto later is ze al fietsen te zien, terwijl ze uitzicht heeft op haar zoon en de prachtige bloemen.

Tekst gaat door onder de foto

Bewogen maanden

Nadat ze in maart 2024 stopte als profschaatsster sprak ze de wens uit om een gezin te stichten met man Dirkjan. Dat lukte vrij snel, Schouten beviel in december van haar eerste kindje. Een paar maanden later maakte ze haar rentree op het marathonijs. Dat was tegen het zere been van toenmalig trainer Jillert Anema, die haar dan ook niet opnam in het team van Albert Heijn Zaanlander. Dus nam Schouten zelf initiatief, door in een zwart pak te schaatsen.

Het kwam uiteindelijk tot een breuk tussen Schouten en de ploeg van Anema, waarna de meervoudig olympisch kampioene zich richtte op het opstarten van een eigen team. Maar aan die plannen kwam abrupt een einde. "Wegens de gezondheid van mijn zoon Dirk, heb ik helaas moeten besluiten het project stop te zetten", maakte ze bekend.

'Nieuwe energie'

Toch vond ze na al het drama weer 'nieuwe energie' om zich te richten op iets compleet anders: reformer pilates. Schouten is enorm fan van pilates, maar gaat met onderneemster Suus Bakker nog een stapje verder. "Tijdens mijn topsportcarrière heb ik geleerd hoe belangrijk balans in het lichaam is", sprak Schouten tijdens de lancering. En in haar nieuwe bakfiets kan ze al haar spullen voor pilates kwijt.