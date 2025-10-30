Schaatsicoon Irene Schouten heeft goed nieuws gekregen over haar zoontje Dirk. Dat geeft het gezin een goede reden om er even tussenuit te gaan voor wat ontspanning, deelt de 33-jarige op Instagram.

Schouten stopte anderhalf jaar geleden met schaatsen en werd vervolgens vrij snel zwanger. Samen met haar man Dirkjan Mak verwelkomde ze op 6 december 2024 de kleine Dirk. Tijdens de zwangerschap werd de meervoudig olympisch kampioene al eens opgenomen in het ziekenhuis en die vervelende bezoekjes gingen ook na de bevalling verder.

De oud-schaatskampioene deelde een tijdje geleden openhartig dat er bij haar zoon een zeldzame genetische mutatie ontdekt. Ze stopte begin dit jaar dan ook met het oprichten van een marathonploeg, om voor Dirk te kunnen zorgen. Hoe zeldzaam de situatie is, bleek uit het interview van Schouten met het AD. "Er zijn maar elf bekende gevallen van in de wereld", aldus de ex-topschaatsster. "En Dirk heeft er ook epilepsie bij. Dus we weten gewoon echt niet wat de prognose is."

Positief nieuws

Het lijkt nu gelukkig de goede kant op te gaan en Dirk gaat met stapjes vooruit. Begin deze maand liet Schouten al weten dat haar zoon van de prednison af was en ook langzaam mocht afbouwen met andere medicatie. Donderdag kwam er meer positief nieuws.

Dat was voor het gezin reden om naar een zonnige vakantiebestemming te vertrekken. "Om te vieren dat Dirk van zijn medicatie af is", schrijft de oud-topschaatsster vanuit het vliegtuig. Dirk ligt languit op een stoel en wordt gekriebeld door zijn vader. "Helemaal in zijn element."

Dirk is inmiddels bijna tien maanden oud. Waar de meeste baby's in die leeftijdscategorie al kunnen zitten, is dat bij Dirk niet het geval. "Met elk stapje dat hij maakt, zijn we blij." Schouten hoopt dat zijn zoontje ondanks de heftige diagnose een mooi leven kan leiden. "Als hij maar een beetje mee kan in de maatschappij. Wat al moeilijk zal gaan worden", zei de drievoudig olympisch kampioene