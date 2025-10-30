Het olympisch schaatsseizoen wordt dit weekend echt afgetrapt met de NK afstanden. Maar topschaatssers als Femke Kok werkten al maanden toe naar het cruciale OKT, waar de tickets voor de Winterspelen verdeeld worden. De schaatsster heeft alleen niet zo'n goede ervaringen met dat toernooi.

Dat vertelt Kok in Schaats Inside. Dit seizoen is extra belangrijk vanwege de Spelen in Milaan in februari. "Natuurlijk voel je wel een soort spanning, maar het is niet anders dan andere jaren." Ze wil altijd goed zijn en zichzelf verbeteren, ook nu.

"Je hebt dat ook nodig, want het houdt je scherp", vervolgt de schaatsster van Team Reggeborgh. "Om jezelf te willen verbeteren, dat is wat je nodig hebt. Als het je allemaal niks uitmaakt, dan sta je ook minder gebrand aan de start.”

In aanloop naar het seizoen liet Kok al zien dat ze in bloedvorm is. Op het NK clubs verbrak ze onverwacht het record van teamgenote Antoinette Rijpma-de Jong op de 1500 meter. Vorige week reed ze ook nog een toptijd van 1:12,87 op de 1000 meter, slechts 0,07 seconden boven het baanrecord van Jutta Leerdam.

'Absoluut niet vanzelfsprekend'

Dat moet helemaal goedkomen op de NK, zou je zeggen. Maar daar denkt Kok zelf anders over.

"Nee, zo sta ik er echt nooit in. Mensen kunnen het wel voor mij invullen dat het vanzelfsprekend is, maar dat is het absoluut niet." De kampioenschappen zijn van groot belang, want de beste schaatsers plaatsen zich daar ook voor de World Cups.

"Iedereen begint weer op nul", aldus Kok. "Je weet niet wat de concurrentie doet, je weet niet wat er met jezelf gebeurt." Dat ondervond ze zelf aan de start van het afgelopen seizoen. "Vorig jaar had ik een virus en lag ik eruit. Ik moet gewoon in goede vorm zijn om me te plaatsen voor internationale wedstrijden. Het komt niet zomaar.” De 25-jarige besloot op de NK niet deel te nemen aan de 1500 meter. Ze focust zich liever op de kortere afstanden.

Olympisch kwalificatietoernooi

Eind dit jaar zijn alle ogen gericht op het OKT. Tussen kerst en oudjaarsdag moeten de toppers alles op alles zetten om deelname aan de Spelen veilig te stellen. Kok deed vier jaar eerder ook mee aan het toernooi. “Ik weet nog dat ik het echt verschrikkelijke wedstrijden vond."

"Er hangt gewoon heel veel van af", legt ze uit. "Toen reed ik helemaal niet goed, dus het was echt een strijd. Het was ook coronatijd, er was geen familie, geen publiek, dat was een sfeerloze, verschrikkelijke wedstrijd. Ik voelde echt alle spanning.”

Als ze zich weet te plaatsen voor de Winterspelen, zal er in Milaan dit keer wel publiek op de tribune zitten, in tegenstelling tot de Spelen van 2022. Maar daar is Kok nu nog niet mee bezig. "Stap één is plaatsing, dat is echt het enige waar ik me nu op richt.”