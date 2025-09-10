Robin Groot is officieel begonnen aan het leven na haar schaatscarrière. De voormalig teamgenote van Joy Beune kondigde vlak voor het nieuwe seizoen haar afscheid. Toch zegt ze de sportwereld niet helemaal vaarwel.

In juni zei Groot de schaatssport vaarwel, op pas 24-jarige leeftijd. "Eén van de moeilijkste beslissingen ooit, maar het is tijd. Na jaren van keihard werken, vallen, opstaan en het vieren van successen, is het moment gekomen om dit hoofdstuk af te sluiten", schreef ze in een emotionele post op Instagram.

Het gemis van teamgenotes Joy Beune en Pien Hersman hakte er wel in bij Groot. "Maar de band die we hebben opgebouwd blijft", verzekert ze. "Daarnaast zal ik van de winter regelmatig langs de ijsbaan te vinden zijn om hen en de rest van Team IKO-X2O te supporten."

Nieuw avontuur

Terwijl Groots voormalige ploeggenoten inmiddels in voorbereiding zijn op de Olympische Spelen van 2026 in Milaan, is zij begonnen aan een ander avontuur. Ze is begonnen aan haar slotjaar van de Johan Cruyff Academy, waar ze haar HBO-diploma wil halen. "Na het stoppen met schaatsen voelde het logisch om ook nieuwe doelen voor mezelf te stellen, al vind ik het best spannend om die nu hardop uit te spreken", vertelde ze een tijd terug.

Woensdag was dan toch echt de eerste schooldag van het nieuwe - en hopelijk - laatste jaar. Dat deelde groot op haar Instagram Story. 'Het studentje is onderweg naar school hoor', zette ze bij een selfie voor het schoolgebouw. Toen Groot kennismaakte met de Cruyff Academy zei ze: "Een ding is zeker: ik ga mijn diploma halen! Alleen, in hoeveel jaar is nog even de vraag."

Hyrox

Om haar zinnen te verzetten tussen al het studeren door, heeft Groot een nieuwe hobby gevonden: hyrox. De sport wint enorm aan populariteit in Nederland. Oud-topschaatser Erben Wennemars en zijn zoon Niels zijn eraan verslaafd. Groot heeft ambities om zo'n hyrox-evenement bij te wonen. "Maar eerst wil ik steker worden en goed trainen, zodat ik er echt klaar voor ben."