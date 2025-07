Robin Groot heeft een vervelende week achter de rug. De topschaatsster die onlangs stopte belandde in het ziekenhuis nadat ze al een tijdje last had van haar maag. "Weer een paar extra littekens als blijvende herinnering."

Groot hakte onlangs de moeilijke knoop door om het schaatsen vaarwel te zeggen. "Eén van de moeilijkste beslissingen ooit, maar het is tijd. Na jaren van keihard werken, vallen, opstaan en het vieren van successen, is het moment gekomen om dit hoofdstuk af te sluiten", vertelde Groot destijds, waarbij ze aangaf trots te zijn op het pad dat ze had afgelegd.

Nieuw begin

Het besluit zorgde ervoor dat er nieuwe deuren open gingen voor Groot. Zo ging ze aan de slag als freelancer in de marketing, waar ze "stap voor stap" haar eigen bedrijfje aan het bouwen is. Ook ging ze mee in de nieuwste hype hyrox en is ze bezig om haar HBO-diploma te halen. "Na het stoppen met schaatsen voelde het logisch om ook nieuwe doelen voor mezelf te stellen, al vind ik het best spannend om die nu hardop uit te spreken", zei ze onlangs.

Maar Groot heeft tijdens al die nieuwe avonturen te maken gekregen met een (fysieke) tegenslag. Na dagenlang met buikpijn te hebben rondgelopen, besloot ze naar de huisarts te gaan. "Gelukkig maar, want het bleek een blindedarmontsteking te zijn, en dat betekende een spoedoperatie", schrijft ze op Instagram.

Even gas terug

Volgens Groot verliep alles goed, maar moet ze nu even "gas terugnemen". "En ja... weer een paar extra littekens als blijvende herinnering", vertelt ze over de operatie. "Ik had er blijkbaar nog niet genoeg."

i Instagram: robingroot_

Groot zal door haar operatie de komende tijd even beste vrienden zijn met haar bank of bed. Ze doet dan ook een oproep aan haar fans om met de beste films of series te komen die ze niet mag missen.