Ex-toptennisster Garbiñe Muguruza heeft zondag prachtig nieuws gedeeld met haar fans. De voormalige nummer één van de wereld maakte via sociale media wereldkundig dat ze in verwachting is van haar eerste kindje. De Spaanse wordt sindsdien overspoeld met reacties uit de tenniswereld.

De 31-jarige Muguruza plaatste samen met haar man Arthur Borges een bericht op Instagram en uit de foto's is direct duidelijk wat ze aan de wereld duidelijk wil maken. Er groeit duidelijk iets in de buik van de Spaanse en daar is het koppel maar wat blij mee. Ook een heleboel van haar (ex-)collega's zijn in de wolken door het nieuws.

Veel reacties uit de tenniswereld

Zo feliciteert Aryna Sabalenka, de huidige nummer één van de wereld, haar in een reactie op het bericht: "Ik ben zo blij voor jullie." Ook haar voormalige coach Conchita Martinez en oud-speelsters Caroline Garcia en Carla Suarez Navarro reageren verheugd op het nieuws.

De Slowaakse oud-prof Dominika Cibulkova, die ooit de finale van de Australian Open haalde, drukt Muguruza direct met haar neus op de realiteit. "Hier komt het! Ik kan niet wachten tot je al die slapeloze nachten gaat beleven lieverd! Gefeliciteerd!" Cibulkova heeft zelf twee kinderen en weet dus was de Spaanse te wachten staat.

Getrouwd met fan

Tweevoudig grandslamkampioene Muguruza en Borges ontmoetten elkaar in 2021. De zakenman was een fan de tennisster en greep zijn kans toen hij haar tegen het lijf liep in New York rond de US Open. Borges herkende Muguruza toen ze in Central Park liep en wenste haar succes. "Mijn hotel lag dicht bij Central Park en ik was mijzelf aan het vervelen, dus besloot een wandelingetje te maken."

Toen Muguruza in de vierde ronde werd uitgeschakeld, maakte het toekomstige liefdeskoppel een selfie. Het bleek het begin van een sprookje. Op z'n Amerikaans: the rest is history. "Het was liefde op het eerste gezicht en we realiseerden snel dat we een ideaal koppel zijn", vertelde ze eerder al eens aan het Spaanse medium Hola!.

Prachtige carrière

De 31-jarige tennisster kondigde vorig jaar april haar tennispensioen aan. Muguruza werd in haar carrière veel geplaagd door blessures. Toen ze in 2023 een pauze nam van de sport na een nieuwe blessure, genoot ze hier zo van dat ze de motivatie naar nieuwe tennistitels naast zich neerlegde.

Muguruza won tien titels in haar carrière, waarvan tweemaal een grandslamtitel (Roland Garros in 2016 en Wimbledon in 2017). In 2017 was ze even de nummer één van de wereld. In 2020 verloor ze ook nog in de finale van de Australian Open van de Amerikaanse Sofia Kenin.

Muguruza is nog wel actief in het tennis, want ze werd vorig jaar benoemd tot directeur van de WTA Finals. Dat is het toernooi waaraan de beste 8 speelsters van het jaar deelnemen. Muguruza won dat toernooi zelf in 2021.