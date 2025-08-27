Opvallend nieuws vanuit Spanje. Het medium Hola meldt namelijk dat er opnieuw gezinsuitbreiding op komst is voor oud-toptennisster Anna Kournikova en haar wereldberoemde geliefde: zanger Enrique Iglesias. Dat terwijl er enkele maanden geleden nog grote zorgen waar om de veelbesproken speelster.

Tijdens haar loopbaan stond ze dankzij haar werk als model en de relatie met popster Iglesias met grote regelmaat in de spotlights, maar de laatste jaren werd ze zelden in het openbaar gezien. Tot eerder dit jaar, want toen verschenen er ineens foto's waarop ze in een rolstoel zat en een brace om haar been had. Het leidde tot grote zorgen bij haar fans, maar zij konden opgelucht ademhalen toen er eerder deze maand plaatjes van Kournikova werden gedeeld zonder die hulpmiddelen.

Kournikova opnieuw zwanger

Nu lijkt er nog meer goed nieuws te zijn voor de Russische. Ze is inmiddels 44 jaar oud en kreeg met de 50-jarige Iglesias al drie kinderen: tweeling Lucy en Nicholas (7) en Mary (5). In Spanje weten ze echter zeker dat er een vierde kindje op komst is bij het koppel. Kournikova, die de laatste tijd wijde kleding droeg om haar zwangere buik te verbergen, zou zelfs al halverwege haar zwangerschap zijn en 'alles verloopt vooralsnog goed' volgens het Spaanse medium.

Kournikova kwam eind jaren negentig als een komeet opzetten. Op 16-jarige leeftijd bereikte ze in 1997 bij haar debuut op Wimbledon de halve finales. Hoewel ze in 2000 nog even achtste op de wereldranglijst stond, bleek dat ook gelijk haar beste prestatie ooit op een grandslamtoernooi in het enkelspel. In het dubbelspel had ze meer succes met twee eindzeges op de Australian Open en ook werd ze in 1999 de nummer 1 van de wereld. Haar carrière duurde door rugproblemen echter heel kort, want in 2003 ging ze op 21-jarige leeftijd met pensioen.

'Mooiste vrouw ter wereld'

Toch had ze in die korte periode een onuitwisbare indruk gemaakt op de tennisfans en dan met name die van het mannelijke geslacht. Kournikova leek dat wel prima te vinden, want ze deed regelmatig mee aan fotoshoots. Zo poseerde ze onder meer in bikini in de bekende Swimsuit Edition van het blad Sports Illustrated en die beelden vonden gretig aftrek.

Ze werd in 2002 door FHM zelfs uitgeroepen tot de 'mooiste vrouw ter wereld'. Ook was ze in dat jaar de sportvrouw die het meest werd opgezocht via Google. Om duidelijk te maken hoe populair ze was: ze behield die status zelfs in de jaren na haar pensioen.

Popster Iglesias

De geliefde van Kournikova is misschien nog wel beroemder dan zijzelf. Iglesias is de zoon van de wereldberoemde zanger Julio en hij besloot om in zijn voetsporen te treden. Dat ging Enrique ook vrij goed af, want eind jaren '90 brak hij definitief door met het nummer Bailamos. Het maakt sindsdien nauwelijks meer uit wat voor muziek hij uitbrengt, want elk nummer wordt bijna gegarandeerd een hit.