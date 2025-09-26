Tennislegende Serena Williams heeft een enorme transformatie ondergaan. De 23-voudig grandslamkampioene verloor een hoop kilo's. Het maakt haar zo zelfverzekerd dat het zusje van Venus Williams enkele onthullende plaatjes post op haar socials.

De jongste van de tenniszusjes Williams doet niet geheimzinnig over de wijze waarop ze circa 14 kilo heeft verloren. Ze benutte het afslankmedicijn GLP-1, ongetwijfeld wel in combinatie met een dieet en de nodige lichaamsbeweging. Maar voordat ze het middel nam, bleken die twee zaken niet genoeg om het gewenste figuur te krijgen, zo zei ze tegen Vogue.

Zevende hemel

Haar nieuwe gewicht geeft een prikkel aan haar zelfvertrouwen, legt ze uit. Ze voelt zich nu comfortabeler en heeft meer energie, gezien haar botten nu minder massa hoeven te dragen. In een post op Instagram straalt ze inderdaad uit dat ze zich vrolijk en vrij voelt. Bij een foto in een luchtig setje schrijft ze: "Tot in de puntjes gekleed en in de zevende hemel. En natuurlijk gehuld in zwemkleding van satijn."

14 kilo

In september 2022 speelde Williams haar laatste profpartij op de WTA-tour en in 2023 beviel ze van haar tweede dochter, Adria River. Vervolgens begon de strijd tegen de in haar ogen overtollige kilootjes. Na een hoop worstelingen kwam het afslankmedicijn op haar pad. "Het was makkelijk te verkijgen en nu ben ik al 14 kilo afgevallen", verklaarde ze.

Venus Williams

Oudere zus Venus (45) kan maar niet genoeg krijgen van spelen. Ze is nog steeds actief op de WTA-tour en is ook van plan om in 2026 aan enkele toernooien mee te doen. Maar ze maakt graag tijd vrij voor een gezamenlijk project met Serena. Ze gaan samen een podcast maken. De twee maakten dat onlangs via sociale media bekend. De eerste aflevering van de Stockton Street Podcast verscheen op 17 september op X.

In de podcast gaan ze het onder meer hebben over hun onderlinge relatie. "Hoe close we ook zijn, we moesten vanwege ons werk zoveel afstand houden", vertelt Serena in een reactie aan The Hollywood Reporter. "Hoewel ze mijn zus is, is ze ook mijn tegenstander, en je kunt niet zo open zijn als je zou willen."