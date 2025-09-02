Na een huwelijk van negen jaar hebben Ana Ivanovic en Bastian Schweinsteiger besloten deze een punt achter hun relatie te zetten. Hun scheiding werd gekenmerkt door tal van publieke schandalen (althans, van Schweinsteigers kant), maar de ex-echtgenoten hebben in goed overleg een belangrijk akkoord bereikt.

In het begin van de zomer kwamen de eerste geluiden naar buiten dat er scheurtjes waren in het sprookjeshuwelijk van de oud-topsporters. Ivanovic had Schweinsteiger naar eigen zeggen geleerd wat echte liefde is, maar dat bleken loze woorden. Het Duitse voetbalicoon had een affaire en dus kwam er een einde aan het koppel.

Gezamenlijke bezittingen verdeeld

Dat betekent niet dat de twee elkaar niet meer kunnen zien of luchten, ze hebben immers drie zoons samen. Ivanovic en Schweinsteiger willen voor hen alles goed geregeld hebben. Ze hebben daarom besloten om al hun gezamenlijke bezittingen over te schrijven op naam van hun drie zonen. Het huis waar de Servische nu met de kinderen woont, is aan haar toegewezen, terwijl de overige eigendommen gelijk verdeeld zijn onder de erfgenamen.

De voogdij is gedeeld en, zoals de advocaat van de voormalige toptennisster bevestigde, zijn 'onoverbrugbare verschillen' de reden voor de scheiding. "De vonk tussen Ana en Schweini was gedoofd, maar het respect is gebleven. Voor de kinderen hebben ze besloten om op goede voet te blijven, zonder schandalen en drama. Alles is op het hoogste niveau geregeld, met contracten via advocaten, om de toekomst van hun zonen veilig te stellen", aldus een bron dicht bij de familie.

Beiden financieel onafhankelijk

Financieel staan beiden er nog steeds uitstekend voor. De voormalig toptennisster had al vóór het huwelijk zo'n 20 miljoen euro verdiend, terwijl de Duitser op dat moment goed was voor ongeveer 90 miljoen. Ieder behield wat hij of zij vóór de relatie bezat. Ivanovic stelde haar banktegoeden veilig, en Schweinsteiger investeerde het grootste deel van zijn vermogen in onroerend goed.

Bovendien heeft Ivanovic een levenslang contract met een van 's werelds grootste merken, ter waarde van meer dan 100 miljoen euro. Dit was onderdeel van de huwelijkse voorwaarden en viel buiten de verdeling.

Alles al vroeg in huwelijk zwart op wit

Schweinsteiger en Ivanovic besloten in het begin van hun huwelijk de financiële en juridische aspecten vast te leggen in huwelijkse voorwaarden. Het 64 pagina's tellende contract werd destijds opgesteld door het juridische team van de Duitse voetballegende en doorgestuurd naar het advocatenkantoor in Belgrado dat de voormalige tenniskampioene al jaren vertegenwoordigt. Volgens beschikbare informatie gingen zij en haar moeder Dragana zonder aarzelen akkoord met de voorgestelde voorwaarden.

Investeringen in vastgoed over de hele wereld

Door de jaren heen investeerden ze in luxe objecten door heel Europa. In het Oostenrijkse Westendorf bouwden ze een huis van 400 vierkante meter, met een waarde van ongeveer 3,5 miljoen euro. Ivanovic bezat vóór het huwelijk al een villa op Mallorca van 950 vierkante meter, met vijf slaapkamers, een zwembad en tennisbanen. Deze hebben ze samen gerenoveerd en is nu zo'n 6,5 miljoen euro waard. Ze bezaten ook een jacht ter waarde van 400.000 euro.