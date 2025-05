Ex-topvoetballer Marco van Basten pleit voor ingrijpende verandering in andere sport: 'Waarom is dat niet uitgebreider?'

Marco van Basten maakt zich sinds hij stopte als voetballer regelmatig druk om de regels in die sport, maar nu blijkt dat hij zich ook niet kan vinden in wat er in een andere sport gebeurt. De voormalig wereldvoetballer van het jaar oppert namelijk een ingrijpende verandering in de Formule 1.

In 2010 werd de huidige puntentelling in de Formule 1 ingevoerd en sindsdien krijgen alleen de eerste tien coureurs punten in een race voor het wereldkampioenschap. De andere helft van het veld verlaat het circuit dus met lege handen, maar als het aan de oud-topvoetballer ligt gaat dat veranderen. In het Race Café van Ziggo Sport verraste Van Basten de aanwezige gasten namelijk door een vraag over dat onderwerp in te sturen.

Uitbreiding puntenverdeling

"Nu is het zo dat de nummers één tot en met tien in de punten rijden bij de Formule 1. En de laatste tien krijgen geen enkel punt. Waarom is de puntenverdeling niet iets uitgebreider tot bijvoorbeeld de nummer vijftien van de twintig auto's?", vraagt hij zich af. Van Basten denkt dat het alleen maar goed is voor spanning: "Dan rijden die andere jongens ook tot het laatste rondje in een wedstrijd gemotiveerd mee."

Olav Mol, die tientallen jaren commentaar gaf op de tv bij F1-races, vult echter aan dat het wel een verschil maakt of een coureur als elfde, twaalfde of dertiende eindigt. Het levert dan geen punten op, maar kan uiteindelijk doorslaggevend zijn als twee rijders of teams op een gelijk aantal punten eindigen in het kampioenschap. Dan wordt er namelijk gekeken wie in de races het hoogste is geëindigd.

Woede-uitbarsting over voetbalregel

Het is niet voor het eerst dat Van Basten zich druk maakt om de regels in de sportwereld. Hij stoorde zich namelijk lange tijd aan de triple punishment-regel in het voetbal. Als een speler een doorgebroken speler neerhaalde in het strafschopgebied leverde dat naast een penalty namelijk ook een rode kaart en een schorsing op.

Het leidde tot een opmerkelijk fragment toen hij als trainer van Heerenveen in een uitwedstrijd tegen Feyenoord een van zijn spelers slachtoffer zag worden van die regel: "Waar is die camera? Het is een belachelijke actie. Gele kaart en een penalty de max! Dit is f*cking bullshit!"

Van Basten ging later bij de FIFA werken als Chief Officer for Technical Development om iets te doen aan dat soort regels. Hij moest in die functie ervoor zorgen dat hij het wereldwijde voetbal aantrekkelijk zou maken. Na twee jaar en weinig resultaat stapte hij echter gedesillusioneerd op.