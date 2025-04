Voetballegende Marco van Basten open over huwelijkscrisis: 'Het is de werkelijkheid'

Voormalig profvoetballer en trainer Marco van Basten heeft geen spijt van de openheid die hij heeft gegeven over meerdere dieptepunten in zijn leven in zijn biografie 'Basta'. Hij sprak daarin onder meer over de huwelijkscrisis met zijn vrouw Liesbeth van Capelleveen nadat hij vreemd was gegaan.

De openheid over intieme zaken die van Basten in zijn biografie in 2019 toonde, was op zijn zachts gezegd opmerkelijk te noemen. De voetballegende liet zich daarvoor namelijk nauwelijks uit over persoonlijke zaken. "Het is de werkelijkheid. En als je het doet, moet je het goed doen," blikt de voormalig international terug tegenover Story.

Buitenechtelijke affaire

Het boek wordt momenteel verfilmd. De tv-serie zal in 2026 te zien zijn op Videoland. Ook in de serie wordt er niet voorbij gegaan aan de huwelijkscrisis die de ex-topvoetballer had met zijn vrouw Liesbeth van Capelleveen, die ontstond nadat hij een buitenechtelijke affaire onderhield in de tijd dat hij in Italië bij AC Milan voetbalde.

'Ik zal altijd van je blijven houden'

Van Basten biechtte zijn overspel eerlijk op aan van Capelleveen, maar die liet het er niet bij zitten. Toen de voormalig aanvaller op een dag thuiskwam, had ze haar koffers gepakt en een briefje achtergelaten met daarop de tekst: "Ik wens je hartstikke veel succes en ik zal altijd van je blijven houden."

Het vertrek van Van Capelleveen deed bij de voormalig topvoetballer voor het eerst het besef indalen van wat hij had aangericht. Daarna deed hij er alles aan om zijn vrouw terug te winnen. Met succes, want inmiddels zijn ze de trotse grootouders van vier kleinkinderen: drie meisjes en een jongen, twee van elk van hun dochters.

Zoals een oud-collega van Van Basten ooit zei: elk nadeel heb z'n voordeel, want juist zijn huwelijkscrisis heeft uiteindelijk een positieve uitwerking gehad op zijn huwelijk, zo blikt hij achteraf terug: "Het aparte is dat ik ervan overtuigd ben dat deze episode in de zomer van 1989 ons dichterbij elkaar heeft gebracht dan ooit."

Bekende acteurs en actrices in de serie

In de serie 'BASTA' zullen een aantal noemenswaardige acteurs en actrices te zien zijn. De hoofdrol is weggelegd voor Chris Peters, maar verder spelen onder anderen Chantal Janzen, Hans Kesting en Barbara Sloesen in de serie die over het leven van de ex-profvoetballer gaat.