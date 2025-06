Estavana Polman en Rafael van der Vaart zijn weer herenigd op vakantie. Ook de zoon van de oud-topvoetballer, Damián, is aangesloten bij het familietripje. Ze beleven meteen een sportief onderonsje.

Dat deelde Damián op zijn Instagram Story. De 19-jarige voetbalt zelf in de jeugd van Ajax. Hij tekende begin dit jaar een nieuw contract tot de zomer van 2029.Daarmee treedt hij in de voetsporen van vader Rafael. De inmiddels 42-jarige analist speelde tussen 2000 en 2005 in Amsterdam. Daarnaast kwam hij tot 109 interlands voor het Nederlands elftal en speelde hij voor clubs als HSV, Tottenham Hotspur en Real Madrid.

Tophandbalster Estavana Polman spot Oranje Leeuwin op familievakantie Een opvallende ontmoeting voor tophandbalster Estavana Polman op vakantie. Ze liep een andere Nederlandse topsporter tegen het lijf, namelijk Oranje Leeuwin Sherida Spitse.

Maar handbalster Polman blijkt ook wel een balletje te kunnen trappen. Het drietal houdt een bal hoog op het strand en dat gaat ze goed af. In de Spaanse zon is het prima weer om in zwemkleding te voetballen. Het is er zelfs iets frisser dan in Nederland vrijdag: 24 graden, zet Damián op Instagram.

Sylvie Meis

Damián heeft er al een vakantie op zitten met zijn moeder Sylvie Meis. Ze brachten een tijdje samen door op Ibiza. Daar werd het model en presntatrice ook gespot met een oude vlam. Ze lijkt dolgelukkig met de Duitse cryptomiljonair en zakenman Patrick Gruhn. Meis en de dertien jaar jongere Duitser werden de afgelopen jaren wel vaker aan elkaar gelinkt als een setje.

Ex-voetbalvrouw Sylvie Meis zoenend gespot op Ibiza met zoon van 'Duitse playboy' Sylvie Meis is zoenend gespot op vakantie-eiland Ibiza. Met dat nieuws, mét foto, kwam RTL Boulevard woensdagavond naar buiten. De voormalig voetbalvrouw (47) houdt haar liefdesleven zo geheim mogelijk, maar een professionele fotograaf legde de Nederlandse presentatrice en model vast terwijl ze innige momenten met een oude vlam beleefde.

Padel

Van der Vaart had afgelopen week nog werkzaamheden in Nederland als analist bij NOS voor de WK-kwalificatiewedstrijden van Oranje. Bovendien houdt hij zich bezig met een andere sport: padel. Hij is groot liefhebber van de sport en was daarom ook te gast in de eerste aflevering van Sportnieuws.nl Padelpraat.

Ex-topvoetballer Rafael van der Vaart ziet tendens bij Ajax: 'Mogen jullie wel lachen?' Geld speelt een steeds grotere rol in de topsport, en al helemaal in voetbal. In Sportnieuws.nl Padelpraat zijn ex-profs Fatima Moriera de Melo, Rafael van der Vaart en John van Lottum van mening dat het steeds minder om plezier draait, en plaatsen daar dan ook hun vraagtekens bij. "Ik stoor me er nog steeds aan."

Daar sprak hij ook over zijn zoon. Hij ziet een groot verschil bij het Ajax van nu invergelijking met zijn tijd. "Mijn zoon speelt nu natuurlijk in de jeugd van Ajax. Ik heb een paar wedstrijden van hem gezien. Ik zeg: mogen jullie wel lachen. Mag je lachen?", aldus oud-international Van der Vaart.

"Ik stoor me er nog steeds aan", vervolgt Van der Vaart zijn relaas. "Jonge jongens. Ze voetballen op De Toekomst, je ziet die ArenA liggen. Speelsheid, een hakkie, het plezier. Niks meer."

Ex-topvoetballer Rafael van der Vaart krijgt ervan langs in challenge met ex-topsporters: 'We hebben hem te pakken' Rafael van der Vaart is een fervent padelspeler. De voormalig profvoetballer is dan ook te gast in de gloednieuwe show Sportnieuws.nl Padelpraat om vol passie over de snelst groeiende sport van Nederland te praten. Maar hoe zit het eigenlijk met zijn kennis over padel? In een heuse quiz met presentatoren Fatima Moreira de Melo en John van Lottum krijgt Van der Vaart de lachers op zijn hand.

Sportnieuws.nl Padelpraat

In de eerste aflevering van Sportnieuws.nl Padelpraat is Rafael van der Vaart te gast. De voormalig topspeler van onder meer Ajax en Real Madrid gaat met presentatoren Fatima Moreira de Melo en John van Lottum in gesprek over onder meer de passie voor padel. Hij is samen met Moreira de Melo één van de ambassadeurs van Decathlon Premier Padel Rotterdam P1, dat van 28 september tot en 5 oktober wordt gehouden.