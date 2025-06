Oud-international Wesley Sneijder hoopte na zijn actieve carrière als trainer aan de slag te gaan, maar dat kwam nog niet helemaal van de grond. In plaats daarvan schittert hij wekelijks op een andere manier in een andere functie. Eentje die hij niet zo snel bij zichzelf zag passen.

"Ik had nooit verwacht dat ik analist zou worden", onthult Sneijder in de podcast Mindset van een Kampioen, "maar ik vind het leuk om te doen. Dat komt ook door de mensen eromheen. Vroeger dacht ik altijd dat ik er weinig trek in zou hebben. Ik doe het juist om als trainer ook anders naar wedstrijden te kijken", zegt de oud-voetballer, die een trainerscarrière dus nog niet uit het hoofd gezet. "Dat doe je als analist."

Oud-topvoetballer Wesley Sneijder doet dringende oproep aan jongeren: 'Dat is zó belangrijk' Wesley Sneijder kwam tot 134 interlands voor het Nederlands elftal en speelde voor mooie clubs als Ajax, Real Madrid, Inter en Galatasaray. De voormalig topvoetballer werd gevormd op de pleintjes in Utrecht. Sneijder heeft dan ook een belangrijke boodschap voor jongeren.

Net als tijdens zijn carrière als voetballer schuwt Sneijder de harde woorden niet. "Wat recht is, is recht en krom is krom. Ik ben recht door zee. In Utrecht heb je dat sowieso, dat recht voor je raap. Dat hoort erbij vind ik. Je moet ook keihard kunnen en durven zijn. Bij de een kan dat harder dan bij de ander. Dat neem ik wel mee."

Mediatraining

De media en de voetballerij zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, weet ook Sneijder. Volgens hem hoort kritiek ontvangen erbij. "Dat is niet makkelijk. Ik merkte aan mezelf dat ik er in het begin moeite mee had. Later, als je veel mee hebt gemaakt, kan je het makkelijker een plekje geven. Ik heb nooit media-training gehad. Dat hoeft ook niet, want je groeit erin. Als jonge jongen moet je ook fouten maken, dat mag. Maar niet iedereen kan daarmee dealen", weet hij als geen ander.

Ex-topvoetballer Wesley Sneijder maakt 'verschrikkelijk' Nederland in furieus betoog met de grond gelijk Wesley Sneijder heeft het gevoel dat hij in Nederland niet gewaardeerd wordt. De recordinternational van Oranje vertelt dat tegenover Olcay Gulsen en journalist Paul van Riessen, in hun podcast. "Nederland is een verschrikkelijk land wat betreft jaloezie en afgunst", stelt Sneijder.

Volgens Sneijder is de media in het ene land onverbiddelijker dan in het andere. "Dat hangt ook af van de club waar je speelt. Ik zat bij Real Madrid, dat is de grootste club ter wereld. Dan is er veel aandacht van de media. Daarna bij Inter, daar was het iets minder, al lag de paparazzi daar wel op de loer. Bij Galatasaray in Istanbul was het heel anders. Daar wordt gewoon heel veel verzonnen. Daar hoef je ook niet op in te gaan, want de ene krant sprak de andere tegen", blikt hij terug.