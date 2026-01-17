Wim Kieft krabbelt langzaam op na een vrij heftige periode. De oud-topvoetballer onderging in 2025 een kleine medische ingreep aan zijn halve kunstknie, maar daarbij kwamen een hoop problemen om de hoek kijken. Het was zelfs zo erg, dat Kieft in een rolstoel belandde. Inmiddels is hij aan het lange hersteltraject begonnen.

Kieft heeft een halve kunstknie die afgelopen zomer onder handen werd genomen. Er ontstond echter een bacteriële infectie, waarna hij verging van de pijn. In gesprek met magazine Vrij omschrijft hij de periode die volgde als 'vrij heftig'.

Knieproblemen kwamen op slecht moment

De terugslag gebeurde op een vrij vervelend voor de Europees kampioen van 1988. Kieft was net begonnen aan het programma Nog één keer fit, waarin hij met oud-voetballers Wesley Sneijder en Royston Drenthe weer fitter wilde worden. "Ik was net een beetje op gang toen mijn knie enorm veel roet in het eten gooide", vertelt Kieft.

"Dat mag je wel zeggen, ja. Ik heb vier maanden bijna niks kunnen doen", vervolgt hij. De oud-topvoetballer lag na enkele weken in het ziekenhuis vervolgens in een revalidatiecentrum. In het begin zat er niet veel meer in dan een uitje met de rolstoel naar buiten. "Om een luchtje te scheppen", zegt hij daarover. Kieft kreeg ook last van de bijwerkingen van de antibiotica. "Zoals vermoeidheid, terwijl ik door het ongemak van niet kunnen bewegen en de pijn ook slecht sliep."

'Ik begon op min-vijftig'

Sinds eind december kan Kieft zich weer sportiever inzetten. "Het gaat niet snel. Ik ben veel spierkracht kwijt en zit nu op hooguit zo'n veertig, vijftig procent van wat het zou moeten zijn", schetst hij. "Ik moest helemaal opnieuw beginnen, niet op nul, maar op min-vijftig", aldus de voetbalanalist. Kieft denkt dat het nog wel even zal duren voordat hij echt weer de oude is.

"Maar ik vind het al fijn om weer zonder krukken te kunnen lopen en langere wandelingetjes te kunnen maken. Maar ik ga er ook na mijn revalidatie mee door", zegt hij over het fitter worden. "Want ik wil me deze zomer natuurlijk wel fatsoenlijk op het strand kunnen vertonen. Nee, gekheid. Het is fijn om gewoon weer fit te zijn."