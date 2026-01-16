Wim Kieft is weer helemaal de oude. De Europees kampioen van 1988 kreeg vorig jaar te maken met knieklachten, die er zelfs voor zorgden dat hij door de brandweer moest worden opgehaald. Van de zware pijnstilling en antibiotica kreeg hij vervolgens flinke bijwerkingen. "Er kwamen indianen op mij af."

Het ging mis in de zomer. Kieft werd geopereerd aan zijn halve kunstknie. Dat liep echter zo uit de hand, dat hij uiteindelijk opgenomen werd in een zorginstelling. Hij miste dan ook een flink deel van de podcast KieftJansenEgmondGijp, waar hij onderdeel van is. "Het was een puinhoop", zegt Kieft nu.

'Ik ging van alles zien door dat spul'

"Ik werd geopereerd, maar verging daarna thuis van de pijn, moest door de brandweer uit mijn huis worden gehaald", blikt Kieft in gesprek met De Volkskrant terug op de vreselijke pijn. Binnen een week werd alles door complicaties weer open geritst. Daarna begon zijn revalidatie, maar niet zonder de nodige pijnbestrijders. En die hadden best wat impact op de oud-voetballer.

Hij kreeg zware pijnstilling en moest drie maanden aan de antibiotica. "Ik ging van alles zien door dat spul, er kwamen indianen op me af in mijn dromen, en toen ik mijn ogen opendeed allemaal Arabieren. Ook dacht ik dat er iemand onder mijn ziekenhuisbed zat", herinnert Kieft zich.

Kieft in nieuw programma

Inmiddels is Kieft dus weer op de been. Door cameraploegen werd hij gevolgd voor het programma Nog één keer fit, met oud-internationals Wesley Sneijder en Royston Drenthe. Laatstgenoemde kreeg een hersenbloeding tijdens de opnames. "Dat is pas echt erg, natuurlijk", vindt Kieft.

Kieft hoeft naar eigen zeggen weinig te doen om af te vallen. "Ik ben best gezegend met mijn lijf, als je ziet hoe ik ermee ben omgegaan. De dokter zegt altijd: nou, het ziet er allemaal hartstikke goed uit, maar we weten niet wat de reserves zijn", schetst hij. De oud-voetballer is blij dat hij 'een heel lieve vrouw heeft die gezond kan koken'.