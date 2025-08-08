Oud-topvoetballer Wim Kieft blijkt een bijzondere fobie te hebben. De voormalig Oranje-international spreekt zich openhartig uit over zijn bizarre angst. "Dat heeft mij de hele dag bezig gehouden."

De ex-voetballer van onder meer Ajax en PSV sloeg direct aan toen hij en René van der Gijp een vraag kregen over dwangneuroses. Zijn grootste angst? "Mijn allergrootste fobie is voor kranen."

Fobie voor kranen

Het probleem is dat de 62-jarige Kieft ook een fobie heeft voor kranen die helemaal niet lekken. "Dat is het lastige", vervolgt hij in de KieftJansenEgmondGijp-podcsat. "Als ze niet lekken, denk ik ook dat ze lekken. En lichten, maar kranen vooral. Ik had gisteren... in de badkamer draai ik de kraan open en het loopt vanonder in een keer zo op de grond."

"Stond je de plassen?", grapt Van der Gijp. "Zou ik dat niet meer weten, dat kan ook natuurlijk. Die kant gaan we wel op."

'Heeft mij de hele dag bezig gehouden'

De fobie blijkt groter te zijn dat het lijkt. "Maar toen heb ik dus echt gewoon... Ik dacht niet eens aan de kraantjes, maar meer over de gevolgen voor mijn hoofd op dat moment. Ik stond met twee handen onder het kraantje om te voelen of het bleef lekken." Totdat de oplossing plots aantrad. "Op een gegeven moment stopte hij ineens met lekken. Dat vind ik heel gek. Dat heeft mij wel de hele dag bezig gehouden."

'Zo'n tien keer' liep Kieft heen en weer om het kraantje opnieuw te bekijken. "Dat ik toch weer elke keer naar de eerste verdieping ga om te kijken of dat kraantje niet lekt. Zo'n tien keer denk ik wel."

Stofzuigen met René

Ook Van der Gijp is eerlijk over zijn dwang om bepaalde activiteiten te doen. De vaste Vandaag Inside-tafelgast moet en zal iedere ochtend zijn auto stofzuigen. Zelfs als hij er de ervoor niet in gereden heeft. "Dan zeg ik 's ochtends tegen mezelf: 'René, we gaan vandaag de auto niet stofzuigen'. En dan pak ik na een halfuur toch weer die stofzuiger."