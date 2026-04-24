Anouk Hoogendijk voetbalde voor een appel en een ei. Onlangs deed de voormalig Oranje Leeuwin uit de doeken wat ze verdiende in haar tijd bij Ajax. Dat openhartige verhaal leverde een liefdevolle reactie aan haar adres op. Hoogendijk werd er verlegen van.

Zeker als je het met nu vergelijkt, speelde Hoogendijk tijdens haar carrière voor een spotprijs. Zij moest het doen met 1400 euro bruto. Een schril contrast met de best betaalde voetbalster ter wereld Trinity Rodman. De dochter van NBA-icoon Dennis en vriendin van tennisser Ben Shelton verdient 1,85 miljoen euro per jaar.

Anouk Hoogendijk voetbalde voor een fooi

"Het laatste jaar dat ik stopte (2017, red.) verdiende ik 1400 euro bruto bij de club. En daar ging de auto die ik van de club had nog van af", deed de voormalig Oranje Leeuwin onlangs uit de doeken in de podcast 30 MINUTEN RAUW. "Ik had nog wel wat dingen die ik erbij deed, dus clinics of het Nederlands elftal", gaat ze verder.

Hoogendijk voetbalde naar eigen zeggen niet voor het geld. "Toen ik begon met voetbal, was het niet zo dat ik dacht van: ik ga hier rijk mee worden. Ik wilde gewoon voetbalster worden en zo goed mogelijk worden. Dat was mijn droom. En niet rijk worden van mijn sport."

Voormalig voetbalster overladen met liefde

De onthulling van Hoogendijk kon op mooie woorden rekenen van een volger op Instagram. "Je verdiende 1400 euro…maar je gaf ons alles. Lieve Noukie, je droeg dat shirt niet voor het geld, maar voor wat het betekende. Voor de meisjes op de tribune die in jou iets zagen dat niet in cijfers past. Voor je ploegmaats die wisten: jij staat er altijd", trapte de persoon af.

"Ze konden je loon tellen, maar nooit jouw waarde. Want terwijl anderen over bedragen spraken, bouwde jij iets dat blijft: respect, warmte… en herinneringen. Je verdiende 1400 euro, maar je won duizenden harten. En die raak je nooit meer kwijt", sloot hij af.

Hoogendijk deelde die poëtische tekst in haar Instagram-verhaal. "Jeetje, daar wordt een mens toch verlegen van? Dank", schreef ze met een hartje.

Rijke carrière qua clubs

Hoogendijk speelde meer dan 100 interlands voor de Oranje Leeuwinnen. Ze maakte het vrouwenvoetbal in Nederland groot. Hoogendijk kwam uit voor clubs als FC Utrecht, Arsenal en Ajax. In 2017 beëindigde ze haar carrière, waarna ze als analist actief bleef in de voetballerij. Ook deed ze mee aan de nodige televisieprogramma's, waaronder Expeditie Robinson.