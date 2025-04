Ex van Ruud Gullit doet pikante uitspraken over liefdesleven: 'Een grassprietje kriebelt ook'

Van Estelle Cruijff mag de seks best 'dirty' zijn. De ex van onder anderen Ruud Gullit en Badr Hari is al enige poos vrijgezel en doet in weekblad 'Weekend' pikante uitspraken over haar liefdesleven.

Cruijff, de dochter van de broer van voetballegende Johan Cruijff, is behoorlijk kieskeurig over haar aanstaande man. Hij moet charisma hebben, schoon, lief en ondernemend zijn. Dat zegt ze in de podcast De Leeuw Brult Verder. " En ik vind het heel fijn dat als je in een relatie zit, je elkaar vrijlaat, maar ook versterkt", aldus de 46-jarige Cruijff.

Estelle Cruijff ondergaat grote fysieke verandering: 'Het is een heerlijke schop onder je kont' Estelle Cruijff heeft een mooie sportprestatie geleverd. Daarbij is haar lichaam drastisch veranderd, zo laat ze zien op Instagram. "Ik voel me sexy!"

Cruijff kreeg met Gullit twee kinderen: Joëlle en Maxim, die kortstondig profvoetballer was bij (Jong) AZ en SC Cambuur. "Ik ben echt een familiemens, ik denk dat ik ga janken als ze weg gaan", vertelt ze in de podcast. Waar Gullit wel een relatie heeft, is Cruijff dus nog vrijgezel. "J e hebt kinderen, je hebt verantwoordelijkheden. Het leven maakt je ook sterk", verzekert ze.

Seks mag 'dirty' zijn

Cruijff schoof aan bij de podcast vanwege haar boek Poetsen met Estelle, dat eind 2024 uitkwam. Ze houdt van een schoon huis en ziet dat ook graag terug bij een man. Zodra die de badkamer achterlaat met spetters op de spiegel is het voor haar klaar.

Superster David Beckham openhartig over leven met 'obsessieve' stoornis: 'Anders word ik gek' David Beckham was succesvol als voetballer, ondernemer en eigenaar van Inter Miami CF. Maar wat jet misschien niet weet van de 49-jarige Engelsman is dat hij al jarenlang kampt met een obsessief-compulsieve stoornis (OCS), ook wel bekend als dwangstoornis. Beckham heeft er mee leren leven, zijn vrouw is er minder blij mee.

Waar het er wel vies aan toe mag gaan, is in de slaapkamer. Ze erkent dat het 'dirty' mag zijn. Voor haar vriendinnen heeft ze ook geen geheimen over haar bedavonturen. "Dan is het van: 'Was-ie groot? Deed-ie het goed?'", haalt ze aan. De grootte doet er volgens haar niet toe. "Een grassprietje kriebelt ook."

Voorlichting aan kinderen

Ook tegenover haar kinderen is Cruijff open over seks. " Voor mij was dat geen taboe. Dat is hoe ik zelf groot ben gebracht. Ik ging er ook niet een ander verhaal van maken, of een leuk kinderboekje. Het is gewoon wat het is", is ze stellig. "Weet je waar ik zo blij mee ben: mijn kinderen zijn er ook zelf heel open over. Mijn dochter is geen maagd meer en zij vertelt aan mij: zo heb ik het ervaren. Niet alle ins en outs natuurlijk, maar het is wel bespreekbaar."