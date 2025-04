Zijn Rafael van der Vaart en Wesley Sneijder de ideale drag queens? 'Die kan wel een showtje opvoeren'

Rafael van der Vaart en Wesley Sneijder zijn na hun voetbalcarrière geregeld te zien als analist op de Nederlandse tv, maar ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As zouden de twee oud-internationals dolgraag op een andere manier voorbij zien komen.

In de nieuwste Sportnieuws.nl-podcast bespreken Hoog en Van As de deelname van coureurs Tom en Tim Coronel, ESPN-verslaggever Hans Kraay Jr. en NOS Sport-presentator Sjoerd van Ramshorst aan het programma Make Up Your Mind. Daarin verkleden Bekende Nederlanders zich als drag queens en moet er door anderen geraden worden wie er achter de vermomming schuil gaat.

Conservatieve voetbalwereld

"Het raakt nu een beetje de sportwereld, die vinden dat interessant. Ze gaven aan dat het heel moeilijk is om er een voetballer voor te vinden", vertelt Hoog. Van As trekt direct een duidelijk conclusie: "Wat dat betreft is de voetbalwereld zo conservatief."

Het roept bij de twee olympisch kampioenen de vraag op welke voetballer ze graag als deelnemer zouden zien. "Noano!", roept Hoog direct. Zij schuift dus PSV'er Noa Lang naar voren en Van As ziet nog wel een andere kandidaat: "Samen met zijn vriend Justin Kluivert, leuk als duo."

Van der Vaart en Sneijder als drag queens

De ex-hockeysters zien ook onder gestopte voetballers nog wel een optie. "Ik zou Rafael van der Vaart ook leuk vinden. Die kan het denk ik wel, die kan een showtje opvoeren", zegt Van As. Hoog vult aan: "Ik kan me voorstellen dat hij het doet, want die heeft schijt aan alles." Haar ploeggenote ziet hem graag een duo vormen met Sneijder.

Duo Hoog & Van As

"Zou jij het doen?", vraagt Hoog vervolgens aan haar voormalig ploeggenote. "Nou, in duo. Ik zou het humor vinden om het met zijn tweeën te doen", reageert Van As. Wie weet kunnen de twee voormalig Oranje-hockeysters dus zelf ook nog een uitnodiging verwachten.

Beluister de podcast met Ellen Hoog en Naomi van As

Voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As bespreken elke maandag in de Sportnieuws.nl-podcast de opvallendste momenten uit het sportweekend.