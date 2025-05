Sylvie Meis miste 'roze wolk-situatie' met Rafael van der Vaart: 'Je beledigt iemand tot op het bot'

Sylvie Meis was acht jaar getrouwd met oud-topvoetballer Rafael van der Vaart. Toen ze de toenmalige Ajax-speler leerde kennen, was haar eigen loopbaan ook lekker op gang gekomen. In 2003 ging ze aan de slag bij muziekzender The Music Factory (TMF), waarmee ze doorbrak in de mediawereld.

Over die zender, die in Nederland populairder werd dan het internationale MTV maar inmiddels is opgeheven, is bij Videoland een documentaire verschenen. In The TMF Story blikt ook Meis terug op de succesjaren. Haar relatie met 'Raffie' is ook onderwerp van gesprek.

Voetbal

Ze keek destijds niet naar voetbal, had helemaal geen kennis van die wereld en onderschatte daardoor ook wat het betekende om te daten met een sterspeler. "Tot op het moment dat dat toch wel iets meer ging worden en Rafael een keer naar Bussum kwam rijden om mij in de pauze op te halen, en ik met hem een rondje ging wandelen", legt ze uit.

"Ik had heel erg onderschat wat het betekent om met een enorm populaire voetballer als Rafael te daten, die ook nog eens Ajacied is. Heel Nederland had een mening. Terwijl je eigenlijk in een soort van roze wolk-situatie zou moeten zijn en gewoon heerlijk van je verliefdheid en succes zou moeten kunnen én mogen genieten, was dat voor mij wel anders."

Beledigingen

Een deel van het stadionpubliek bezondigde zich aan spreekkoren en liedjes waarin Meis werd bespot en beledigd. "Het was op dat moment zo nieuw en zo op de vrouw af, dat er echt Kamervragen gesteld werden. Je beledigt iemand tot op het bot, publiekelijk en in groten getale", aldus Meis. Zo werd ze regelmatig uitgemaakt voor 'De h**r van Amsterdam'.

"De vraag was dus of dat getolereerd moest worden, of dat de wedstrijd dan stilgelegd moet worden."

Beveiliging

Van der Vaart regelde beveiliging voor zijn geliefde en de rekening betaalde hij zelf. "De programma’s waren zo leuk en het was zo gaaf, maar op het moment dat je je niet veilig voelt en je begint bang te worden voor grote groepen mensen", zo blikt Meis terug.