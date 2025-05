Sylvie Meis duikt op bij Ajax voor speciale hereniging en luxe 'date': 'Het beste gevoel'

Sylvie Meis, de ex-vrouw van oud-topvoetballer Rafael van der Vaart, is voor even terug in Nederland. De presentatrice en model woont voor haar werk in Duitsland, maar genoot van een luxe tripje naar Amsterdam.

Ze verblijft in de hoofdstad in het Conservatorium Hotel, een van de duurste hotels in Nederland. Ze liet in Amsterdam ook meteen haar haar en make-up doen voor een speciale hereniging.

Daarvoor vertrok ze naar Ajax. Ze bezocht haar zoon Damián van der Vaart op jeugdcomplex De Toekomst. "Mijn zoon ophalen van de training. Het beste gevoel", schrijft Meis bij een aantal foto's op Instagram.

Ajax

De 18-jarige Damián speelt in de jeugd bij Ajax en verlengde daar begin dit jaar zijn contract tot 2029. Hij treedt in de voetsporen van zijn vader. Rafael speelde in zijn carrière ook voor Ajax. Van der Vaart speelde uiteindelijk 156 officiële wedstrijden voor de hoofdmacht van de Amsterdammers, waarin hij 61 keer scoorde. Met Ajax werd hij twee keer kampioen en won hij de KNVB Beker en Johan Cruijff Schaal.

'Date'

Na de training nam Sylvie haar zoon mee uit eten. Zet plaatste een foto van Damián tegenover haar aan tafel. "Mijn date", schrijft ze erbij.

De 47-jarige onthulde eerder in een openhartig interview dat haar zoon haar grootste zwakte is. Ze vind het lastig om geen controle te hebben en Damián op afstand volwassen te zien worden. "Hij heeft nu zijn theorie gehaald, maar ik maak me nu al zorgen dat hij zijn rijbewijs haalt en dan echt gaat autorijden. Vreselijk."

"Damián is mijn allergrootste zakte", vervolgt Meis. "Als ik te veel over hem praat moet ik ook huilen. Dat hebben Rafael en ik wel met elkaar gemeen. Ik zag laatst een stukje interview van hem en toen schoot 'ie helemaal vol omdat hij sprak over Damian, toen moest ik ook gelijk huilen."