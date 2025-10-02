Belgische oud-wielrenner Tom Boonen heeft ex-topvoetballer Zlatan Ibrahimovic op hilarische wijze de maat genomen op Ibiza. Daar werd Boonen, in tegenstelling tot de Zweedse ster, herkent door fans. Ibrahimovic snapte er niks van.

Boonen vertelt het grappige verhaal in de podcast Wielerclub Wattage. Hij zat met zijn gezelschap naast een trio van topvoetballers uit de Serie A bij een strandtent op Ibiza: Marco Verratti, Marco Borriello en bovenal Zlatan Ibrahimovic.

“We waren met vrienden en onze kinderen in Ibiza. Op een zonovergoten dag zaten er aan de tafel naast ons wat voetballers. Matz Sels, de Belgische doelman die er ook bij was, herkende hen direct. Anderen leken echter geen acht te slaan op oud-Ajacied Ibrahimovic.

'Waarom komt niemand naar mij?'

“Die mannen werden met rust gelaten. We bestelden eten, enkele Belgen wilden met mij op de foto. Ik zag de voetballers kijken: ‘Wie is dat?’ Een tijdje later gebeurde het opnieuw", vertelt Boonen. "We gingen op de foto, ik sloeg een babbeltje. Je zag Zlatan kijken en denken: ‘Wie is dat toch? En waarom komt niemand naar mij?’”

Zlatan kon het niet hebben en even later kwamen de voetballers naam hem toe. "Hey, hey, wie ben jij", vroeg de Zweed. "Ik zei: ‘Mijn naam is Tom, ik ben een singer-songwriter uit België. Ken je ‘Als een leeuw in een kooi’?", verwijzend naar het lied van Belgische artiest Willy Sommers. "Ik vroeg hem wie hij was. Hij zei: ‘Zlatan’. Waarop ik: ‘Goed voor jou’. En toen ben ik doorgegaan.”

Sportcarrière

Zlatan maakte na zijn periode bij Ajax, van 2001 tot 2004, de overstap naar de Serie A. In de Italiaanse competitie speelde hij voor Juventus, Inter en AC Milan. Bij die laatste club sloot hij in 2023 ook zijn carrière af. Momenteel is hij adviseur bij de club.

Boonen heeft ook het nodige gepresteerd in zijn carrière. Hij was beroepsrenner van 2002 tot 2017 en behaalde in totaal 123 zeges. In 2005 werd Boonen wereldkampioen op de weg in Madrid. Hij won drie keer de Ronde van Vlaanderen en vier keer Parijs-Roubaix. Daarnaast werd hij ook tweemaal Belgisch kampioen op de weg en won hij in 2007 het puntenklassement in de Ronde van Frankrijk.