Pleun Bierbooms, de winnares van The Voice of Holland in 2017, snapt niet waarom René van der Gijp nog altijd op tv te zien is. Op Instagram spreekt ze openhartig over een 'trieste' opmerking van de ex-voetballer. "De meeste mannen zijn gewoon sukkels."

Van der Gijp maakte een grap over de borsten van de toen net 18-jarige Bierbooms. In een virale video op Instagram vertelt de zangeres hoe ze moeite met die opmerking heeft. "Er moet mij even iets van het hart", opent ze de video.

Borsten

Bierbooms en Van der Gijp zaten kort voor de finale van The Voice aan tafel bij Carlo's TV Café. Een dag later keek hij bij VI de beelden terug. "Ik kon er gisteren niets van zeggen. Maar die Pleun is 19 jaar en heeft dubbel Z", lachte Van der Grijp. "Die kan niet over haar eigen tieten heen kijken. Dat heb ik nog nooit van mijn leven gezien. Ik kon nog geeneens bij de chips, ik moest er gewoon zo omheen."

De inmiddels 26-jarige Bierbooms voelt zich 'oud genoeg' om te reageren. Het bericht krijgt steun van duizenden fans. "Allereerst was ik hier net 18. Ik was 17 toen ik blind audition deed voor The Voice en 18 toen ik won, dus ik was net meerderjarig. Ik had mijn eigen styling gedaan: was dat slim? Nee. Maar ja, je gaat ervan uit dat er geen veel te oude man dit gaat vertellen over een meisje van net 18."

Gecanceld worden

De zangeres die optreed onder de name Plume roept op om Van der Gijp te cancelen. "Ik vond het echt heel vervelend. Ik ben mijn hele leven ontzettend onzeker geweest over mijn lichaam. Dat er dan een volwassen man zo praat over jouw borsten, dat is gewoon best wel sad."

"Inmiddels ben ik 15 kilo lichter en een borstverkleining verder. Want ja, ik zat daar inderdaad heel erg mee. Ik hoop gewoon zo erg dat dit soort mensen gecanceld worden. Waarom zijn ze nog op tv, ik snap het niet. De meeste mannen zijn gewoon sukkels."

In deze video vertelt Pleun haar verhaal: