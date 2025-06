Het succes van Vandaag Inside wordt gedragen door het drietal Johan Derksen, René van der Gijp en Wilfred Genee. Maar de 'extreme houding' van Derksen zorgt ook voor frictie bij de andere twee. Zo hebben presentator Genee en oud-voetballer 'Gijp' spijt van de behandeling van 'twee hele lieve mensen' en onthult de oud-voetballer iets wat Johans dochter tegen hem vertelde over haar vader.

Jarenlang waren ook gasten als Hans Kraay jr. en Wim Kieft van harte welkom in de vele talkshows die Genee, Derksen en Van der Gijp vormden. Totdat Derksen, zelf oud-voetballer en voormalig baas van tijdschrift Voetbal International, het van het ene op het andere moment had gehad met ze. Genee en Gijp blikken terug op de heftige periode die het einde betekende van Kraay jr. en Kieft als gasten.

'Johan is zó extreem'

"Hebben we dat verkeerd aangepakt, René, met Hans?", vraagt Genee in de podcast 'Zolang het leuk is' op radiozender BNR. "We hadden met Johan te maken, die is zo rigoureus", haalt Van der Gijp het moment aan. "Dat is zo zonde." Genee zit met de situatie in z'n maag, geeft hij toe. "Ik denk er nog weleens over na soms. We hebben hem (Hans Kraay jr., red.) een beetje laten vallen. Johan riep dat hij eruit moest en anders ging hij zelf. Hij is zó extreem. Maar we hadden het misschien wat zachter kunnen opvangen."

'Opgedrongen vriendschap?'

Sinds het vaste drietal Vandaag Inside vormt, loopt het programma als een tierelier. Ook al maakt het trio ook geregeld ruzie. Toch denkt Van der Gijp nog lang niet aan stoppen. "Ik zou door willen gaan totdat ik ziek word. Ik vind het heerlijk om over van alles te praten." Vervolgens vraagt Genee hem om hun relatie te omschrijven. Op de vraag of het 'opgedrongen vriendschap' is, antwoordt Van der Gijp resoluut. "Totaal niet. Als het echt zo slecht zou zijn, dan zouden we ons ook niet zo druk maken om Johan z'n vrouw toen het zo slecht leek te gaan."

'Ik weet niet of ik het mag vertellen'

Het is volgens hem zo dat ze ook weer niet met elkaar op vakantie moeten willen gaan. "Maar het is ook niet zo dat we geen warme gevoelens voor elkaar hebben. Ik ken hem al vijftig jaar, wat een man. Ik weet niet of ik het mag vertellen, maar ik doe het toch. Zijn dochter vertelde me dat Johan de gezelligste man op de wereld was. Op vakantie op de camping speelde hij met alle kinderen. Met hen en hun vriendjes. Weet je wat zijn dochter zei? Ze zei: 'De dood van mijn moeder heeft een totale omslag gemaakt'. Ik geloof dat dat kan, dat iets zoveel indruk maakt dat je dusdanig verandert."