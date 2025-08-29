De excentrieke Formule 1-adviseur Flavio Briatore heeft zich op een unieke manier voorbereid op de Grand Prix van Zandvoort. De tijdelijke teambaas van Alpine werd op een luxe jacht gespot met stuk jongere dames. Die leeftijdsklasse is de 75-jarige Italiaan niet onbekend.

Sensatiekrant The Sun pakte groots uit met een verhaal over de rijke zakenman. Er werden verschillende kiekjes gemaakt van Briatore met twee schaars geklede vrouwen, die overduidelijk een stuk jonger waren. De Italiaan genoot van het gezelschap op zijn luxe jacht. Ook zijn 15-jarige zoon was aanwezig.

Jongere vriendin

Briatore heeft ervaring met veel jongere vriendinnen. Recent verbrak hij zijn relatie met de 26-jarige rechtenstudente Benedetta Bosi. Zij is liefst 49 jaar jonger dan haar ex-vriend. De twee werden sinds 2019 met elkaar gespot, toen Bosi nóg jonger was.

Hij lijkt na de relatiebreuk niet bij de pakken neer te zitten en flirt er op lost met zijn nieuwe vriendinnen, die in bikini dankbaar gebruik maken van zijn luxe jacht. Briatore was aan het relaxen in Zuid-Frankrijk voordat hij naar het regenachtige Zandvoort afreisde. Op de foto's is te zien hoe Briatore een bommetje doet en zijn gasten afspoelt met een waterslang.

Alpine

Officieel is Briatore slechts een uitvoerend adviseur voor Alpine, het team van Pierre Gasly en Franco Colapinto. Maar sinds ex-teambaas Oliver Oakes in mei plots zijn ontslag indiende, neemt hij de honneurs waar als teambaas. Daar heeft hij genoeg ervaring mee. In 1994 en 1995 werd hij wereldkampioen met Michael Schumacher. Daarnaast hielp hij in 2005 en 2006 Fernando Alonso ook naar een dubbele wereldtitel.

GP Zandvoort

Max Verstappen hoopt dit weekend te stunten in Zandvoort. Verstappen (187 punten) staat derde in de WK-stand, op geruime afstand van de McLaren-coureurs. Oscar Piastri (284 punten) gaat de tweede seizoenshelft in als leider van het klassement, gevolgd op negen punten door collega Lando Norris. Mercedes-coureur George Russell zit Verstappen op de hielen, met maar 15 punten achterstand op de Nederlander.