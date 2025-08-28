Yuki Tsunoda weet dat hij zijn strepen bij Red Bull Racing nog moet verdienen, na een slechte start als teamgenoot van Max Verstappen. Maar de Japanner legt in Zandvoort ook uit dat het probleem zeker niet alleen bij hem lag.

Liam Lawson moest binnen no-time het schip ruimen bij Red Bull Racing en werd vervangen door Tsunoda. Maar ook de nieuwe aanwinst kon weinig indruk maken. In zijn eerste twaalf races bij het gevallen topteam pakte de 25-jarige coureur slechts zeven punten. Zelf wist Tsunoda wel hoe dat kwam: zijn auto was niet gelijkwaardig aan die van Verstappen.

Tsunoda bleef maar hameren op gelijke auto's en kreeg in Hongarije een flinke upgrade, wat de wagens bijna identiek maakte. En dat had direct effect. De kleine coureur weet dat hij meer moet laten zien, maar: "De laatste twee races vóór de zomerstop hebben me daar wel een beetje bij geholpen."

'Vooral Helmut Marko niet'

De Red Bull-coureur doet zijn verhaal op de persconferentie in aanloop naar de Grand Prix van Nederland. "Waarschijnlijk hadden ze het eerder niet helemaal door – vooral Helmut [Marko, adviseur] niet – hoeveel verschil er zat tussen mijn pakket en dat van Max. En zodra ze dat aangepakt hadden, verbeterde mijn snelheid ineens flink. In Hongarije was het verschil tussen Max en mij tijdens de trainingen erg klein. Dat laat zien dat er misschien meer potentieel is dan gedacht."

Tsunoda zat bij de laatste vrije training (twee tienden) en in Q1 van de kwalificatie (één tiende) inderdaad vlak achter Verstappen. Maar op de baan zag dat er heel anders uit: de Nederlander kwalificeerde zich als achtste voor de GP van Hongarije, Tsunoda als zestiende. Uiteindelijk werden ze negende en zeventiende.

Op zoek naar nieuw contract

"Ik moet alles samenbrengen over een heel weekend", concludeert Tsunoda dan ook. "Je kunt niet alleen vertrouwen op snelheid. Ik moet punten scoren. Daarom heb ik me daar ook op voorbereid tijdens de zomerstop. Ik moet nu gewoon zoveel mogelijk punten pakken."

Of hem dat voor volgend seizoen ook een contract oplevert, is nog niet bekend. De afspraak tussen coureur en team is in ieder geval dat hij goede prestaties moet laten zien om in aanmerking te komen.