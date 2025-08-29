Waar Max Verstappen en Lewis Hamilton in het verleden niet altijd op één lijn hebben gezeten, zijn ze dit raceweekend eensgezind. Beide wereldkampioenen zien in 2026 een voormalig teamgenoot terugkeren in de Formule 1 en beiden reageren enthousiast op het nieuws.

Valtteri Bottas en Sergio Perez werden al langer in verband gebracht met het Cadillac-raceteam dat volgend jaar voor het eerst zijn opwachting zal gaan maken in de Formule 1. Deze week werd het nieuws officieel naar buiten gebracht. Met de twee coureurs haalt Cadillac een bak aan ervaring aan boord, wat voor een nieuw team zeker geen overbodige luxe zal zijn.

Sergio Perez kent een verleden als teamgenoot van wereldkampioen Verstappen, waar Bottas het zitje naast wereldkampioen Hamilton bezette. In 2021, het jaar waarin Verstappen zijn eerste wereldtitel won, speelde zowel Bottas als Perez een cruciale rol in de titelstrijd die uiteindelijk tijdens de laatste race pas werd beslist. Verstappen en Hamilton reageren in Zandvoort eensgezind op de aankondiging van het raceteam van Cadillac.

Stoelendans bij Red Bull

"Ik heb hem meteen een berichtje gestuurd toen ik het nieuws hoorde. Ik ben heel blij voor hem, we konden als teamgenoten altijd goed met elkaar opschieten", vertelt Verstappen. Perez reed in totaal vier seizoenen voor Red Bull als teamgenoot van Verstappen. Hij won vijf grands prix en twee constructeurskampioenschappen. Aan het eind van het afgelopen raceseizoen werd hij echter vervangen na een teleurstellend seizoen bij het team. Zijn stoeltje ging naar Liam Lawson, die enkele races later alweer werd omgewisseld met Yuki Tsunoda.

i Max Verstappen en Sergio Perez bij Red Bull ©Getty

Een bak aan ervaring

Naast Verstappen werd ook Lewis Hamilton tijdens zijn persmoment op het circuit in Zandvoort meteen gevraagd naar de terugkeer van zijn oud-teamgenoot Bottas. Hamilton: "Hij verdient het absoluut om terug te keren in de Formule 1. Hij is een goede vriend en ik ben erg blij voor hem. Hij heeft ook erg veel ervaring wat hij mee zal brengen naar zijn nieuwe team."

i Lewis Hamilton, Toto Wolff en Valtteri Bottas bij Mercedes ©Getty

Bottas was vijf seizoenen lang de teamgenoot van Hamilton bij Mercedes. Hij won in totaal tien races als coureur voor Mercedes en won met het team vijf constructeurskampioenschappen op rij. Net als Perez werd hij nooit echt gezien als de eerste coureur van het team. Nu gaan de twee voormalig teamgenoten van dus samen rijden in hetzelfde team.

Aderlating voor Toto Wolff

Bottas is op dit moment nog actief als reservecoureur voor Mercedes. Dat betekent dus dat Toto Wolff voor volgend jaar op zoek moet naar een vervanger. Tijdens het persmoment met de teamleiders reageerde Wolff kort op het aanstaande afscheid van Bottas: "Valtteri is erg fijn om bij het team te hebben, dus het is zeker jammer dat hij vertrekt. Hij zal het jaar hier nog gewoon afmaken." Of Bottas tussendoor alvast mag testen voor zijn nieuwe team, laat Wolff nog in het midden: "Volgens mij hebben ze nog geen auto om überhaupt te testen. Dus dat is nu niet aan de orde."