Na VT1 is ook de tweede vrije training bij de Grand Prix van Nederland stilgelegd. Lance Stroll was ditmaal de veroorzaker. De Canadees boorde zijn Aston Martin de muur in. Daar bleef weinig van over.

Het ging mis voor Stroll in bocht 3. De Canadees schatte de Hugenholtzbocht helemaal verkeerd in en ging met hoge snelheid de reclameborden in. Er lag veel puin op de baan, dus moesten de marshalls aan de bak. "Dit wordt een lange rode vlag", constateerden de commentatoren van Viaplay. Uiteindelijk kon er na tien minuten weer verder worden gereden.

Verstappen vraagt naar gezondheid Stroll

"Is hij in orde met zijn handen?", vroeg Max Verstappen. "Ik zag hoe hij de muur raakte", vertelde de Nederlander over de boordradio nadat hij voorbij reed. Vanaf de pitmuur kreeg de coureur van Red Bull te horen dat Stroll oké was.

Dat Verstappen dat vroeg, was niet gek. Stroll heeft een verleden met zijn polsen. In februari 2023 crashte hij tijdens een fietstraining waarbij hij ze allebei brak. Afgelopen mei miste de Canadees de GP van Spanje door terugkerende klachten. Even later keerde hij terug in Canada voor zijn thuisrace. Opvallend was wel dat Stroll beide handen aan het stuur hield tijdens zijn crash op Zandvoort, waar coureurs wordt geleerd om ze er meteen vanaf te halen vanwege het omslaande stuur.

Lange nacht voor monteurs

De monteurs van Aston Martin keken in de pitbox met een lang gezicht naar het ongeluk van Stroll. Zij weten dat het een kortere nachtrust wordt voor ze, omdat ze de wagen van de Canadees weer helemaal in orde moeten maken. Zaterdagochtend om 11.30 uur heeft Stroll zijn Aston Martin weer nodig, voor de derde vrije training. Om 15.00 uur volgt de kwalificatie.

Tweede rode vlag

De tweede vrije training werd door nog een rode vlag gestoord. Alex Albon kwam vast te zitten in de grindbak in de eerste bocht na start/finish. Tussen alle rode vlaggen door werd er ook nog geracet. Lando Norris was in zijn McLaren de snelste, voor Strolls teamgenoot Fernando Alonso. Oscar Piastri, George Russell en Max Verstappen maakten de top-5 compleet.