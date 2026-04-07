De Formule 1 ligt de hele maand april stil, dus hebben alle coureurs tijd om andere dingen te gaan doen. Zo ook Lewis Hamilton die imponeert met een flitsende video vanuit Tokio. Maar het is vooral een beeld op het eind dat de aandacht trekt. De geruchten over zijn mogelijke relatie worden alsmaar meer aangewakkerd.

Lewis Hamilton is bezig aan een prima seizoensstart bij Ferrari. De ervaren Britse autocoureur eindigde tot nu toe één keer als derde op het podium, en werd daarnaast een keer vierde en eenmaal zesde. Daardoor bekleedt hij een verdienstelijke vierde plaats in het algemene klassement, achter ploegmaat Charles Leclerc. Maar nu de koningsklasse van de autosport een maand stil ligt door de oorlog in het Midden-Oosten, is het tijd voor wat anders voor Hamilton.

Tokyo Drift

Op zijn eigen Instagram-account deelt de 41-jarige Hamilton een flitsende video van een zogeheten Tokyo Drift. "Hier gaan we weer", schrijft hij bij de beelden. Er valt te zien dat hij er rustig op los racet door de straten van de Japanse hoofdstad. Dat doet hij bovendien in een bijzondere bolide. De Brit rijdt namelijk in een iconische Ferrari F40. Maar de meeste aandacht van de oplettende kijkers gaat niet naar zijn auto, maar naar de persoon die op het eind van de video haar opwachting maakt.

Speciale gast

Aan het eind van de video draait Hamilton nog een aantal donuts, waarna de auto omhuld wordt met rook. Als de rook eenmaal uit de lucht is, blijkt dat niemand minder dan Kim Kardashian naast Hamilton in de auto zat. "Dit is waanzinnig", laat de superbekende Amerikaanse optekenen. Het wakkert de geruchten over een relatie tussen de twee andermaal aan.

Relatie met Kim Kardashian?

De afgelopen weken doen de geruchten over een mogelijke relatie tussen de twee steeds vaker de ronde. Zo werden ze eerder al gespot samen tijdens de Super Bowl, en brachten ze een romantisch bezoekje aan een stuwmeer. Daar plaatsten de twee toen foto's van dezelfde plek, maar níet met elkaar. Daar is nu dus verandering in gekomen.

Het feit dat de twee namelijk eindelijk samen op Instagram verschijnen, betekent volgens veel volgers een definitieve bevestiging van hun relatie. Overigens lijkt de video al een week eerder te zijn opgenomen, rond de Grand Prix van Japan op Suzuka. Momenteel vieren de twee los van elkaar Pasen met hun familie. Zijn mogelijke relatie met Kardashian zal hem ongetwijfeld veel extra motivatie geven voor de rest van het Formule 1-seizoen.