Edwin van der Sar heeft met een gewaagde actie veel indruk gemaakt op ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As. De oud-keeper maakte een risicovolle tocht door een gebergte in Oman, samen met zijn gezin. "Doodeng, maar wel cool."

Van der Sar trok in de laatste week van het jaar naar de bergketen Djabal Achdar in Oman. Daar was hij samen met zijn vrouw Annemarie en hun kinderen Joe en Lynn. De oud-olympiërs hebben diep respect voor de ex-Ajacied na het zien van de beelden.

"Die heeft twee jaar geleden tijdens een vakantie in Kroatië een hersenbloeding gehad. Het was maar de vraag hoe hij daaruit zou komen, maar hij is er hartstikke goed uitgekomen en hij stond deze week, nou... Zag je die beelden?", begint Hoog in de Sportnieuws.nl-podcast EN door.

'Doodeng'

"Doodeng. Hij stond echt op zo'n touw boven een ravijn en dan helemaal blij, helemaal poseren voor de foto", doelt ze op zijn post op Instagram. "En ook dat hij aan die berg hing", zegt Van As vol ongeloof. "Nou, sorry hoor." "Hij was wel helemaal goed gezekerd, maar je moet toch het volle vertrouwen hebben in je gear. Want één klein misdingetje en je ligt beneden", vervolgt Hoog.

"Maar met de hele familie hebben ze dat gedaan: als we gaan, gaan we met z'n allen. Hou op, hoor", zegt Van As. "Maar ik vind het wel heel tof dat ze dat doen. Een super sportieve familie. En ook gewoon super fijn natuurlijk dat het weer goed met hem gaat", reageert haar oud-teamgenoot. "Zeker, ongelooflijk wat dat gezin is overkomen eigenlijk", vindt Van As.

Van der Sar werd in 2023 getroffen door een hersenbloeding, iets dat zijn vrouw dertien jaar eerder ook al was overkomen. Geluk bij een ongeluk was dat zij daardoor precies wist hoe ze moest handelen toen het haar man overkwam.

'Boven de zandbak'

"Zou het iets voor jou zijn?", vraagt Hoog haar hockeyvriendin over het bergbeklimmen. "Nee, ik keek daarnaar en inderdaad dat hij op dat touw... Eén zo'n touwtje en dan twee van die dingen zoals je toch weleens doet in een speeltuin?" "Boven de zandbak", lacht Hoog. "Ben je dan ook gezekerd?" "Ja dan neem ik wel mijn gear mee", grapt Van As.

Ze heeft weleens op zo'n koord gestaan in een klimbos. "Dan ben je dus ook gezekerd, maar dan moet je ook op één zo'n touwtje en dat wiebelt echt serieus wel erg. Maar dat is misschien twee meter hoog ofzo. Nou, dan heb ik al..." "Paniek", maakt Hoog de zin af. "Nee dat is wel heel overdreven, maar wel dat ik denk: oe. Nou, moet je nagaan als je boven zo'n ravijn hangt."

"Ze hadden wel handschoentjes aan, want je krijgt natuurlijk zweethanden", vervolgt Van As. "Tenminste, de meeste mensen. Nou, ik zou er helemaal akelig van worden. Ik zou echt zo snel mogelijk naar die overkant gaan." "Ook met je kinderen. Dat je eerst je kind ziet gaan, daar dat touw op", zegt de huiverende Hoog. "Doodeng, maar wel cool."

Luister de podcast

Ellen Hoog en Naomi van As bespreken speciaal voor Sportnieuws.nl elke maandag de sportweek in hun podcast. In deze aflevering natuurlijk aandacht voor de relletjes op het OKT schaatsen én het WK darts. En ook het 'doodenge' optreden van Mathieu van der Poel komt voorbij. Beluister de podcast hieronder of via je favoriete podcastapp.