Jasper Cillessen kende een bewogen 2025. De NEC-doelman was voor de zomer actief bij Las Palmas in Spanje, waar hij zwaar geblesseerd raakte. Nu is hij een half jaar terug in Nederland en blikt hij terug op die zware periode. "Dat was een vreemd jaar, speciaal en minder positief bij momenten."

Jasper Cillessen spreekt openhartig over 'een flinke smet op het seizoen' bij Las Palmas. In Spanje raakte hij in de slotfase van de competitie zwaar geblesseerd. Na een botsing met Borja Iglesias, de spits van Celta de Vigo, kampte hij met een perforeerde darm. Een spoedoperatie en een lang herstel volgde. "Achteraf was dat best eng", zegt hij in gesprek met Omroep Gelderland. Hij spreekt van een 'vreemd jaar, speciaal en minder positief bij momenten'.

Zware blessure

Cillessen hoopt dit nieuwe jaar niet meer naar het ziekenhuis te hoeven na de zware klap eind maart. "Op het moment denk je er bijna niet bij na. Een botsing, dat deed even pijn en was vervelend. Het trok alleen niet weg", schetst hij de situatie. " Ik moest vanwege de protocollen naar het ziekenhuis en het bleek wat ernstiger te zijn. Toen werd het wel vervelend. De eerste paar dagen in het ziekenhuis waren zwaar. En mede dankzij de fantastische verzorging door de mensen in Vigo ben ik weer helemaal hersteld", dankt hij de doktoren aldaar.

Cillessen verkeerde in degradatiestrijd met Las Palmas en kon de laatste maanden dus niet meer meedoen. Een machteloos gevoel, zo omschrijft hij het. "Dat deed heel veel pijn. Ik kon geen bijdrage meer leveren." Las Palmas degradeerde ook en daarmee hield zijn avontuur aldaar ook op. " Ik had het heel erg naar mijn zin. Op het hoogste niveau in Spanje en het weer was ook wel lekker. Beter dan de sneeuw hier", zegt hij treffend.

Terugkeer bij oude liefdes

Het laatste half jaar keept hij weer bij NEC, als tweede doelman. Hij kwam één keer uit dit seizoen in de beker tegen Rijnsburgse Boys. In datzelfde toernooi staat er voor Cillessen een mooie ontmoeting te wachten. Hij kan zomaar onder de lat staan tegen zijn oude liefde De Treffers. De club uit Groesbeek liet Cillessen afgelopen zomer meetrainen. "Ik heb een goede band met Theo Janssen", vertelt Cillessen.

Bijzondere wedstrijd