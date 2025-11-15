Halverwege oktober kwam het schokkende nieuws naar buiten dat voormalig voetballer Royston Drenthe was getroffen door een herseninfarct. Inmiddels is de oud-speler van Feyenoord begonnen aan zijn herstel, waarin hij kleine stapjes maakt.

Dat schrijft FC De Rebellen, de organisatie waar Drenthe aan verbonden is, in een persbericht. "Royston bevindt zich momenteel in een belangrijke fase van zijn revalidatieproces. Hij werkt met veel toewijding en discipline aan zijn herstel en toont daarin dagelijks de inzet en motivatie die we van hem gewend zijn", meldt manager Tjarda Zeggelink.

Drenthe wordt door zijn medische begeleiders nauwlettend in de gaten gehouden, om uit te stippelen wat de beste route is voor zijn herstel. "Daarbij staat het creëren van een stabiele basis centraal, zodat hij op het juiste moment en in de juiste vorm kan terugkeren. Zijn positieve instelling en professionele aanpak dragen in grote mate bij aan een goed verloop van de revalidatie."

Vrienden van Drenthe geëmotioneerd

Drenthe speelde in het verleden voor Feyenoord, Real Madrid en Everton. Tegenwoordig was hij analist bij Ziggo Sport, waar hij samenwerkte met onder anderen Wesley Sneijder en Rafael van der Vaart. Zij schrokken van het nieuws dat hun vriend en collega was getroffen door een herseninfarct. "Dat kwam wel even binnen", zei Sneijder in een uitzending.

"Zeker omdat ik ook echt heb gezien dat hij wilde herstellen, zijn leven wilde verbeteren, weer gezond wilde leven", vervolgde hij. Van der Vaart zei: "Het is zo’n geweldige gozer. Zo’n goedzak. We hebben samen in Madrid gewoond. Er bestaat geen betere jongen dan Royston. Laten we hopen dat het snel goedkomt met hem."

Dat sprak ook Feyenoord-trainer Robin van Persie uit. " Ik ken hem van de jeugdopleiding en we zaten bij elkaar op school. Het is een hartstikke leuke jongen."

Programma om fit te worden

Drenthe deed samen met Sneijder en Europees kampioen Wim Kieft mee aan de serie Nog één keer fit van Powned. Presentator Rutger Castricum was "vreselijk verdrietig" toen hij het nieuws hoorde. "Mijn gedachten zijn bij Royston en zijn dierbaren." Het is nog niet duidelijk of de vierdelige serie wordt uitgezonden.