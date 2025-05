Familielid van ex-international Engeland ziet inkomsten pikante foto's dalen door degradatie

Southampton-legende en Engels international Matt Le Tissier heeft nog altijd geen contact met zijn zoon. Dat heeft alles te maken met de vrouw van zijn zoon: de schoondochter van Le Tissier verkoopt namelijk pikante plaatjes op het internet. Ze maakt dankbaar gebruik van haar nieuwe bekende achternaam.

Southampton eindigde dit seizoen met afstand als allerlaatste in de Premier League. Met nog één wedstrijd te gaan won de ploeg van interim-trainer Simon Rusk pakte slechts 12 punten. De club degradeert en speelt na de zomer in de Championship. Dat lijkt ook Alex Le Tissier te raken.

Erotisch platform

De schoondochter van de voetballer die tussen 1986 en 2002 dik vierhonderd wedstrijden voor Southampton speelde, verkoopt pikante foto's op OnlyFans. Toen Southampton naar de Premier League zag Alex haar inkomsten op het erotische platform ook stijgen.

"Het is enorm gestegen en nu ben ik echt bang dat het me fortuinen gaat kosten omdat we teruggaan naar de Championship. Ik heb het gevoel dat mijn team echt invloed heeft op mijn inkomsten en ik raak nu in paniek", vertelt ze in interview met The Daily Mail.

Vader en zoon

Le Tissier heeft vier kinderen en gebruikt het platform als primaire bron van inkomsten. "Als Southampton echt goed speelt, gaan mijn Twitter-weergaven omhoog omdat mensen willen zien of ik iets heb gedaan in een Saints-shirt of iets over de wedstrijd heb gezegd."

In 2022 liet vader Le Tissier weten niets meer te maken te willen hebben met zijn schoondochter, die zijn achternaam voor eigen gewin gebruikt. "De situatie is nog steeds zoals die was. Hij heeft via Instagram contact gezocht met mijn man, maar het is nog niet goed gemaakt. Ik denk dat hij dat wel wil, maar mijn man heeft volgens mij nog steeds behoefte aan afstand."

