De slingers mogen uit in huize Van der Vaart en Polman. Het sportkoppel heeft wat bijzonders te vieren op 23 juni. Daar staat voormalig tophandbalster Estavana Polman maar wat graag bij stil.

Estavana Polman en Rafael van der Vaart zijn inmiddels al ruim tien jaar een stel. In maart vierden zij hun jubileum. Het koppel woonde jarenlang in het buitenland, maar zijn van plan om dit jaar terug te keren naar Nederland. Naar Huissen welteverstaan. Dat komt omdat Polman in mei haar afscheid vierde als handbalster.

In september kan de familie intrekken in een riante villa in de Gelderse plaats vlak bij Arnhem. Nu wonen ze nog in Roemenië, waar dochter Jesslynn op school zit. Wanneer zij daarmee klaar is, vertrekt de familie naar Nederland. Dan zullen ze eerst onderdak vinden bij hun (schoon)ouders.

Feestelijke dag voor Estavana Polman en Rafael van der Vaart

Tot die tijd vermaakt de familie zich in Boekarest. Dat is op 23 juni extra het geval, want dan viert dochter Jesslynn haar verjaardag. Vol trots deelde Polman een foto van haar kind op Instagram "Ons meisje alweer negen jaar", schreef ze er met een hartje bij. En: "Wat vliegt de tijd."

Veel bekende gezichten uit de sportwereld vinden het bericht leuk, onder wie handbalvriendinnen Lois Abbingh en Angela Malestein en voormalig tophockeyster Fatima Moreira de Melo. Oud-voetballer Theo Janssen, net als Polman afkomstig uit Arnhem, feliciteert de familie. Stiefbroer Damián van der Vaart laat een hartje achter. Afgelopen weekeinde was er al een kinderfeestje georganiseerd voor Jesslynn. Dat plaatste Polman eveneens op Instagram.

Afscheid als handbalster

De inmiddels negenjarige Jesslynn had ondanks een mooie rol bij het afscheid van Polman als handbalster bij Rapid Bucuresti. Voor de wedstrijd overhandigde ze een mooie bos met witte rozen aan haar moeder. Het leverde aandoenlijke beelden op. "Ze kwam met een shirt en een medaille met mama ik ben trots op je. Dan kan je alles geven wat je wil, maar dat is uiteindelijk het allermooiste", sprak Polman onlangs in talkshow Eva.

Op deze dag is het Polmans beurt om haar dochter eens goed te verwennen. Maar dat moet vast goed komen.

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