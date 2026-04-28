De meeste Nederlandse topdarters zijn momenteel in Engeland voor twee Players Championship-toernooien, maar Michael van Gerwen besloot om die over te slaan zodat hij maandag Koningsdag kon vieren. De drievoudig wereldkampioen heeft de verjaardag van de koning gebruikt om een goed feestje te vieren, maar gooide verscheen toch ook nog aan het dartbord.

De PDC lijkt niet bepaald rekening te houden met de feestdagen in ons land, want maandag plande de dartbond het elfde van de in totaal 34 Players Championship-toernooien in. Ondanks die ongelukkige planning kozen spelers als Gian van Veen, Danny Noppert en Raymond van Barneveld er gewoon voor om naar Milton Keynes af te reizen.

Van Gerwen, die afgelopen zaterdag 37 kaarsjes mocht uitblazen, vormde echter de grote uitzondering. Hij had geen trek in de vloertoernooien en koos ervoor om op de verjaardag van koning Willem-Alexander feest te gaan vieren.

Feestende Van Gerwen verschijnt toch bij het dartbord

De drievoudig wereldkampioen werd tijdens koningsnacht al feestend gespot en ook op Koningsdag zelf bleek hij wel in voor een feestje. Van Gerwen deelt op zijn Instagram beelden van het house- en technofestival Burst in Amsterdam. De video is door één van de vrienden van de topdarter gemaakt en uit de mensen die allemaal getagd zijn in de video blijkt wel dat Van Gerwen de feestdag met een grote groep heeft gevierd.

Van Gerwen plaatst vervolgens ook nog een video die er achter de schermen van hem is gemaakt. Daarin is te zien dat de Nederlander ondanks het overslaan van de toernooien in Engeland toch nog heeft gedart op Koningsdag. Backstage hing er namelijk een dartbord en dus pakte Van Gerwen alsnog de pijlen op.

Cruciaal duel voor Van Gerwen in Premier League

De Nederlandse topdarter zal donderdag weer zijn opwachting gaan maken bij een toernooi. Hij speelt dan in het Schotse Aberdeen tijdens de dertiende speelronde van de Premier League. Van Gerwen staat op dit moment vierde in de stand en dat zou precies voldoende zijn om mee te mogen doen aan de play-offs.

Van Gerwen treft in de Schotse plaats titelverdediger Luke Humphries, die vooralsnog ontzettend tegenvalt met een zesde plek op de ranglijst. Van Gerwen kan dus een flinke dreun uitdelen aan één van zijn directe concurrenten in de strijd om een ticket voor de play-offs. Na de avond in Aberdeen zijn er nog drie reguliere speelrondes.