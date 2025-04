Felle discussie bij Vandaag Inside na deelname van Hans Kraay jr. aan Make Up Your Mind

Hans Kraay jr. kreeg afgelopen weekend een staande ovatie toen hij als dragqueen verkleed bij Make Up Your Mind een inspirerende boodschap deelde. De oud-voetballer en verslaggever bij ESPN sprak over de voetbalwereld die 50 jaar achterliep en dat homoseksuele mensen er ook daar bij horen. Daar vond Johan Derksen bij Vandaag Inside natuurlijk het zijne van.

Er ontstond een felle discussie aan tafel van de talkshow tijdens de paasuitzending maandagavond. Derksen walgde van de speech van Hans Kraay jr. en maakte de ESPN-verslaggever met de grond gelijk. "Typisch Hans dat hij zoiets doet, want dat vindt hij leuk. Moet iedereen ook zelf weten. Maar ik erger me vervolgens dood aan het van tevoren bedachte toespraakje. Gaat hij voor eigen parochie even makkelijk scoren", was Derksen hard over het gezicht van de sportzender.

'Ik werd er onpasselijk van'

René van der Gijp vond 'Hansie' als vrouw 'hartstikke leuk'. Derksen vond vooral de reactie van de juryleden hysterisch. "Dat weet je dan bij die hysterische homo-jury. Dan krijg je een staande ovatie. Dat had hij niet moeten doen. Ik werd er onpasselijk van. Leuk dat hij meedeed, daar niet van, moet hij lekker zelf weten", reageerde Derksen nogmaals zonder blad voor de mond te nemen na het terugzien van de beelden.

Felle discussie

Tafelgast Job Knoester, in het dagelijks leven advocaat, belandde vervolgens in een felle discussie met bargast Victor Vlam. Die vond dat het niet erg is dat homo's zich niet thuisvoelen in de masculiene voetbalwereld. Knoester reageerde daar fel op. "Daar ben ik het niet mee eens. Homo's moeten zich overal thuis kunnen voelen. Daarmee zeg je dat homo's minder masculien zijn en je scheert ze echt teveel over één kam. Masculiene homo's voelen zich niet thuis in de voetbalwereld", maakte hij er een groot punt van.

'Kun je ook gewoon harde grappen tegen maken'

Openbaar spreker Vlam bleef op zijn beurt bij zijn eigen standpunt. Toen de twee in een oneindige loop van elkaars meningen terecht dreigden te komen, greep René van der Gijp op zijn typische manier in. Hij greep het 'piepkuiken' van tafel, die eerder in de uitzending voorbij kwam, en maakte een grapje over Marc-Marie Huijbregts. Hij wilde vooral benadrukken dat homoseksuelen niet 'gepamperd moeten worden'. "Daar kun je ook gewoon harde grappen tegen maken."